Nhiều địa phương miền Trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Hai thành phố trực thuộc Trung ương ở miền Trung là Đà Nẵng và Huế đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, với kết quả tỷ lệ giải ngân hiện nay cao hơn mức trung bình của cả nước.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn cho cả năm, hai thành phố vẫn còn phải đối mặt với không ít các thử thách, đặc biệt là ảnh hưởng bất lợi của thời tiết miền Trung khi đang vào giai đoạn mùa mưa bão.

Nhiều kết quả tích cực

Trong số các địa phương được bố trí vốn đầu tư công lớn tại miền Trung, Huế nổi lên như một điểm sáng ấn tượng về tốc độ giải ngân đầu tư công trong những năm gần đây, thường xuyên nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tính đến 25/9/2025, thành phố Huế thực hiện giải ngân vốn đầu tư công hơn 3.580 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao của năm 2025, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn trung bình của toàn quốc là 46,3%.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân trên 2.736 tỷ đồng, đạt 81,7% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 809 tỷ đồng, đạt 62,2% kế hoạch; vốn ODA giải ngân hơn 35 tỷ đồng, đạt 20,5% kế hoạch.

Đạt được kết quả trên đã thể hiện sự quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế trong việc triển khai, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025.

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đột phá, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, sở, ngành.

Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Huế gắn trách nhiệm cá nhân, đôn đốc thường xuyên và kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân cao đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, địa phương đã chủ động rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng.

Thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của 4 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Một trung tâm kinh tế khác của miền Trung là Đà Nẵng được Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công tương đối lớn. Thành phố đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong việc giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tính đến 31/8/2025, thành phố đã giải ngân hơn 6.805 tỷ đồng, đạt khoảng 41,5% kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025.

Nếu tính đến cuối tháng 9/2025, dự kiến con số giải ngân là khoảng 8.200 tỷ đồng, tương đương mức 50% kế hoạch năm; cao hơn cùng kỳ năm 2024 và cao hơn mức bình quân của cả nước.

Đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm chính quyền thành phố Đà Nẵng (trước là thành phố Đà Nẵng (cũ) cùng với tỉnh Quảng Nam) đã xây dựng cơ chế điều hành quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Sau khi thực hiện sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết liệt giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các xã, phường trên địa bàn.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng xác định, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, với quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025.

Thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả của các tổ công tác do các cán bộ chủ chốt Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng, nhằm tháo nút thắt, gỡ những vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Qua 9 tháng năm 2025 đã cho thấy giải ngân vốn giải ngân đầu tư công ở hai thành phố trực thuộc Trung ương ở miền Trung như Đà Nẵng và Huế đạt kết quả khả quan, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Tuy nhiên, hiện nay các nhiều địa phương ở miền Trung; trong đó, có Đà Nẵng và Huế vẫn đang đối mặt với những thách thức trong công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng và giải ngân vốn ODA; đặc biệt là thời tiết bất lợi của miền Trung trong những tháng cuối năm có phần ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình, dự án.

Đẩy nhanh tiến độ

Cầu qua cửa Thuận An với trị giá đầu tư 2.400 tỷ, đảm bảo kết nối giao thông từ trung tâm thành phố Huế với khu vực ven biển. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Để phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền hai thành phố Đà Nẵng và Huế đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tránh ảnh hưởng bất lợi thời tiết, đặc biệt những công trình được đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành phố tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình, dự án đầu tư công theo cam kết; đặc biệt là nhóm công trình, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025 như: hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (cũ); xây mới thay thế khối hiệu bộ và dãy lớp học Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng; Trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa; Trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công, khu vực Tây Giang; Trạm Trung chuyển rác thải khu vực Cẩm Lệ; tuyến đường vành đai phía Tây (đoạn qua Khu Công nghệ thông tin tập trung); đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa Khoa Hòa Vang, Trung tâm Y tế Liên Chiểu (giai đoạn 2)…

Đồng thời, Đà Nẵng cũng tập trung đẩy nhanh các công trình, dự án đang triển khai như: Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (khu vực bãi rác Khánh Sơn) hay hoàn thiện tuyến đường gom dọc hai bên đường tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn từ Hòa Liên đến Túy Loan); triển khai nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm hiện hữu như Dự án Cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung với tổng vốn 3.426 tỷ đồng; Dự án Đường nối cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng...

Đối với thành phố Huế, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện ưu tiên nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc cho các công trình, dự án động lực, hạ tầng giao thông lớn, có tính liên kết vùng cao, đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần giải tỏa áp lực giao thông và mở rộng không gian đô thị.

Để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tập trung chỉ đạo quyết liệt tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, liên vùng, có sức lan tỏa của địa phương đang có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền thành phố, dự kiến trong năm 2025, một số công trình hạ tầng quan trọng ở Huế có khả năng về đích sớm như: dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn và cầu qua cửa Thuận An (dự kiến thông xe kỹ thuật trong Quý 4/2025), dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương.

Các dự án chỉnh trang đô thị như dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế và dự án Chương trình phát triển các đô thị loại 2 hiện đã hoàn thành thủ tục gia hạn và đã được bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2025.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp như dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2, các đường trục chính tại các khu công nghiệp sẽ được thành phố đầu tư hoàn chỉnh trong năm 2025.

Đồng thời, thành phố Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ việc giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn thành phố và khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới 1, 2, 3, 4, 5.

Hai địa phương Đà Nẵng và Huế đang quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, ưu tiên nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc cho các công trình, dự án trọng điểm cùng với sự chủ động ứng phó với thời tiết, công tác giải ngân vốn đầu tư công của cả năm 2025 được kỳ vọng sẽ đảm bảo “về đích”, tạo đà cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi địa phương và cả khu vực miền Trung./.

