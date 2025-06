Bộ Y tế: Xử lý vi phạm của Ngân 98, Ngân Collagen, Dược phẩm Hoàng Hường

Ngày 26/6, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả triển khai Tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực thực phẩm, diễn ra từ 17/5 đến 17/6.

Qua kiểm tra 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến điều kiện sản xuất, ghi nhãn, quảng cáo và hoạt động thương mại điện tử.

Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành 9 công văn gửi các cơ quan quản lý thuộc Bộ Công Thương, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, về việc phối hợp, kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến các hoạt động quảng cáo sai phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trong đó, cùng với các cơ quan chức năng xử lý thông tin liên quan đến các sản phẩm giảm cân được quảng bá bởi các tài khoản "Ngân 98", "Ngân Collagen."

Cục An toàn Thực phẩm cũng có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị xử lý fanpage có tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" vì hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm, chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục đã gửi 6 công văn tới Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam, yêu cầu gỡ bỏ các sản phẩm chưa có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đang được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử này.

Kết quả kiểm tra trực tiếp tại nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu… cho thấy có 4 cơ sở không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, 1 cơ sở vi phạm về ghi nhãn, 2 cơ sở quảng cáo sai nội dung, và một cơ sở vi phạm 4 hành vi trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Cục An toàn Thực phẩm đã chuyển toàn bộ thông tin vi phạm tới Sở Tài chính các tỉnh, thành phố liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, Cục tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP và kế hoạch soạn thảo Luật sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, dự kiến trình Quốc hội tháng 10-2025./.

Chợ tự phát “3 không”: Mối nguy an toàn vệ sinh thực phẩm Người dân và các tiểu thương mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, dẹp nạn chợ tự phát “3 không”, kiểm soát hàng hóa, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.