Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ việc hành hung nhân viên y tế tại Nghệ An

Ngay khi nhận được thông tin về ra vụ việc hành hung nhân viên y tế tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, ngày 2/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn gửi đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện.

Văn bản nêu rõ: ngày 31/5/2025 vừa qua đã xảy ra vụ việc hành hung nhân viên y tế tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trân trọng đề nghị đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An báo cáo đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo một số nội dung nhằm tăng cường, bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện.

Chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh, trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên./.

Bộ Y tế lên tiếng về những vụ việc hành hung nhân viên y tế xảy ra gần đây Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay lĩnh vực khám chữa bệnh vốn mang nhiều áp lực, mỗi năm có khoảng 200 triệu lượt khám chữa bệnh, bình quân mỗi ngày lên tới hàng trăm nghìn lượt.