Bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2025 tiếp tục khởi sắc

Số liệu kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định trên hầu hết các lĩnh vực.

Theo báo cáo kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/11/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 9,2%, cao hơn mức tăng 8,3% của cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6%; trong đó vốn điều chỉnh tăng thêm tới 45%. Hoạt động thương mại ghi nhận tăng trưởng ấn tượng.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu đạt 391 tỷ USD (tăng 16,2%), nhập khẩu đạt 371,44 tỷ USD (tăng 18,6%), giúp cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu 19,56 tỷ USD./.