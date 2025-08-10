Cà Mau: Phát hiện 77 tấn phân bón, hóa chất nông nghiệp không rõ nguồn gốc

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một lượng lớn sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 31/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh và kho chứa hàng của hộ kinh doanh Đ.T.P (ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau), chuyên mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.

Qua kiểm tra, phát hiện 40 loại sản phẩm với tổng trọng lượng 77 tấn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, trong đó có 35 loại sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trên 46 tấn) và 5 loại phân bón (hơn 31 tấn).

Toàn bộ số hàng trên không đúng nhãn hàng hóa, chưa công bố chất lượng sản phẩm, chưa được phép lưu thông trên thị trường, liên quan đến 10 tổ chức sản xuất, kinh doanh khác nhau.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp các đơn vị chức năng thu mẫu 5 loại phân bón để phân tích thành phần, kiểm nghiệm chất lượng; đồng thời lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Cà Mau cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa; tuyệt đối không tiêu thụ hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc để tránh gây thiệt hại cho sản xuất và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Người dân khi phát hiện hành vi vi phạm cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý./.

Hòa Bình: Triệt xóa cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả Trần Văn Huân khai nhận từ tháng 12/2024 cho đến khi bị bắt đã sản xuất, bán ra thị trường các tỉnh miền Bắc, miền Trung hàng nghìn tấn phân bón giả, kém chất lượng.