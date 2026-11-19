Chiều 18/11, tại Hà Nội, tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II.

Không chỉ quảng bá sản phẩm, văn hóa và du lịch, chuỗi hoạt động còn hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối tại Thủ đô, đồng thời tìm giải pháp giảm chi phí logistics cho hàng hóa từ cực Nam đến thị trường phía Bắc.

Theo ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, việc tổ chức sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại Hà Nội là cơ hội để địa phương giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch với Thủ đô cùng các địa phương phía Bắc.

Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đánh giá chuỗi hoạt động góp phần cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và Cà Mau ký ngày 22/7/2026. Hai địa phương đã thống nhất tăng cường phối hợp trong xúc tiến đầu tư, công thương, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp.

Hà Nội có lợi thế về quy mô thị trường, hệ thống phân phối và nguồn lực khoa học công nghệ; Cà Mau có thế mạnh về kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp và du lịch. Việc kết nối những lợi thế này được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương.

Tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm Cà Mau

Theo ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” dự kiến diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội, gắn với Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026.

Với diện tích khoảng 300m2, khu trưng bày của Cà Mau có 30 gian hàng, trong đó 20 gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản chế biến và đặc sản địa phương. Các gian hàng còn lại dành cho hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch và biểu diễn nghệ thuật.

Điểm đáng chú ý là tỉnh không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm đến giới thiệu mà còn hướng tới kết nối trực tiếp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng tại Hà Nội.

Ông Tô Minh Đương cho biết Cà Mau đặc biệt quan tâm đến việc liên kết chuỗi logistics nhằm giảm chi phí vận chuyển hàng hóa. Khoảng cách địa lý xa khiến chi phí đưa sản phẩm từ Cà Mau đến các thị trường phía Bắc trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh. Vì vậy, tỉnh dự kiến trao đổi với Sở Công Thương Hà Nội để tìm kiếm giải pháp kết nối vận chuyển, phân phối phù hợp.

Về phía Hà Nội, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương thành phố cho biết sẽ chú trọng hiệu quả kết nối sau hội chợ, trong đó hướng tới đưa sản phẩm Cà Mau vào hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chuỗi cửa hàng thực phẩm và các kênh thương mại điện tử.

Việc kết nối không chỉ nhằm tạo cơ hội tiêu thụ trong thời gian diễn ra hội chợ mà cần hướng tới xây dựng thị trường ổn định, lâu dài cho những sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Thành phố cũng sẽ phối hợp quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, kết hợp xúc tiến thương mại với giới thiệu văn hóa và du lịch địa phương.

Cùng với mở rộng thị trường, Cà Mau đang tập trung nâng cao giá trị ngành hàng tôm thông qua cải thiện chất lượng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ chế biến và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Trong năm 2026, tỉnh đã tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại tại Australia, Trung Quốc và một số thị trường khác nhằm duy trì quan hệ với đối tác truyền thống, tìm kiếm thêm khách hàng.

Tăng liên kết chuỗi giá trị ngành tôm

Song song với hoạt động tại Hà Nội, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 được tổ chức từ ngày 21 đến 25/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên và một số địa điểm khác, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới.”

Theo ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Festival dự kiến có 350 gian hàng, gồm 150 gian hàng ngành tôm, 136 gian hàng sản phẩm OCOP, 20 gian hàng ẩm thực, 24 gian hàng tư vấn việc làm và 20 gian hàng giới thiệu, trải nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, Diễn đàn Tôm Việt năm 2026 với chủ đề “Định vị ngành tôm Việt Nam” và Hội nghị kết nối cung cầu ngành thủy sản.

Thông qua các hoạt động này, Cà Mau kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và các đơn vị trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ tôm.

Theo ông Phạm Văn Mười, một doanh nghiệp nước ngoài đang chuẩn bị ký kết hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong ngành tôm. Tại Diễn đàn Tôm Việt, khoảng sáu đơn vị dự kiến ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác liên quan đến liên kết đầu vào, đầu ra và khoa học công nghệ.

Đối với Hội nghị kết nối cung cầu, một số doanh nghiệp đã đăng ký nhu cầu hợp tác. Các cơ quan chức năng đang tổng hợp, đối chiếu để chuẩn bị những thỏa thuận phù hợp; đồng thời phân công các sở, ngành theo dõi, triển khai nội dung hợp tác sau ký kết.

Từ xúc tiến thương mại tại Hà Nội đến các hoạt động kết nối chuỗi giá trị tại Festival Tôm, Cà Mau đang hướng tới mở rộng không gian thị trường cho sản phẩm chủ lực, nhất là thủy sản. Hiệu quả của những chương trình này sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển các cuộc gặp gỡ, thỏa thuận tại sự kiện thành hợp đồng tiêu thụ, liên kết sản xuất và hệ thống phân phối thực chất, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của kinh tế địa phương./.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 sẽ diễn ra từ 21-23/11, quảng bá thương hiệu tôm, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế địa phương.