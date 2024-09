Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt diễn biến áp thấp nhiệt đới

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.