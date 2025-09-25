Cảm hứng A50 và A80 đối với “gene Z” Việt yêu thích hội họa

"Gene Z" không chỉ giàu cảm xúc mà còn giàu sáng tạo trong cách thể hiện tình cảm với đất nước qua các hình thức vẽ tranh, in thẻ bo góc đẹp mắt làm kỷ niệm, làm thử thách thể hiện lòng tự hào và chia sẻ lên mạng xã hội...

2025 là một năm đặc biệt với người Việt khi diễn ra hai dịp kỷ niệm lớn là 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (A50) và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 (A80), trong đó có thể hệ trẻ.

Đây cũng là những công dân có cách thể hiện tình yêu nước da dạng nhất - những bạn trẻ "gene Z" sinh từ năm 1997-2012. Thông qua triển lãm Dân tộc tự hào tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nhiều họa sỹ trẻ đã giới thiệu những bức tranh đẹp mắt và đẹp cả thông điệp, thể hiện sự biết ơn khi được sống trong thời bình cũng như bày tỏ lòng tri ân tới thế hệ đi trước

39 tác giả, 40 bức tranh, thẻ bo góc, con dấu mang thông điệp tự hào dân tộc, thử thách thể hiện tình yêu nước theo cách của riêng bạn… Đây là những cách thức sáng tạo, vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa mang một thông điệp đoàn kết, chung nhau một tình yêu dành cho quê hương, đất nước và con người.

Trẻ trung năng động và sáng tạo, song thế hệ "gene Z" cần học hỏi không ngừng, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, để tình yêu nước không chỉ là những sự hô hào, mà là những hành động thực sự tạo ra hiệu ứng tích cực, truyền cảm hứng cho những người xung quanh./.

Concert âm nhạc: Sức mạnh tinh thần dân tộc và phát triển công nghiệp văn hóa Không chỉ dừng lại ở những đêm diễn nghệ thuật, các concert âm nhạc đang khẳng định vai trò sức mạnh mềm, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia.