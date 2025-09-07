Canada tiếp tục siết chặt cấp phép cho du học sinh quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, số lượng giấy phép cấp cho sinh viên nước ngoài du học tại Canada đã giảm mạnh trong nửa đầu năm nay, thấp hơn gần 90.000 giấy phép so với cùng kỳ năm trước.

Điều này diễn ra sau khi Chính phủ Canada áp mức trần thị thực du học từ đầu năm 2024.



Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố số liệu cho thấy, trong nửa đầu năm ngoái, Canada đã cấp 125.034 giấy phép du học quốc tế. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống chỉ còn 36.417 giấy phép trong 6 tháng đầu năm nay.

Tổng số lượng đơn xin thị thực du học cũng giảm mạnh với 302.795 đơn trong nửa đầu năm 2025, so với mức 398.675 đơn trong nửa đầu năm 2024 và 575.535 đơn trong nửa đầu năm 2023.



Người phát ngôn của Bộ trưởng IRCC, bà Laura Blondeau, cho biết lượng đơn xin thị thực du học giảm chứng tỏ các biện pháp mà nước này đang áp dụng đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết về cơ bản IRCC vẫn tập trung thu hút nhân tài trên toàn cầu để giúp phát triển kinh tế Canada, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các địa phương và các cơ sở giáo dục được chỉ định để xây dựng lộ trình bền vững cho sinh viên quốc tế.



Trong thập kỷ qua, do ngân sách giáo dục sau trung học suy giảm và học phí trong nước bị đóng băng ở một số tỉnh bang, nhiều trường cao đẳng và đại học của Canada đã đẩy mạnh tuyển sinh nước ngoài nhằm bù đắp nguồn thu từ học phí cao dành cho nhóm sinh viên quốc tế.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, Chính phủ Canada siết chặt hơn các yêu cầu đối với sinh viên quốc tế và sang năm 2024 tuyên bố cắt giảm 45% giấy phép du học đại học, sau đại học và tiến sĩ trong vòng hai năm.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng bó hẹp các điều kiện cấp giấy phép lao động sau đại học cho các sinh viên tốt nghiệp.

Những biện pháp này đã khiến nhiều trường cao đẳng và đại học tại Canada gặp khó khăn về tài chính cũng như phải điều chỉnh các chương trình đào tạo./.

