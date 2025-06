Căng thẳng Israel-Iran: Cuộc sống của người Việt ở Israel bị đảo lộn hoàn toàn

Đêm đêm, tiếng còi báo động vang lên chát chúa xé toang bầu không khí tĩnh lặng. Tên lửa rít qua bầu trời, ánh sáng từ các vụ nổ chớp nhoáng rạch ngang màn đêm.

Trong những căn phòng trú ẩn nhỏ, người Việt sống tại Israel ôm nhau run rẩy, cầu mong điều tồi tệ nhất không tới với họ.

Cuộc sống của cộng đồng người Việt - vốn nhỏ bé nhưng gắn bó, đang bị đảo lộn hoàn toàn sau khi căng thẳng giữa Iran và Israel bùng phát thành xung đột trực tiếp.

Những vụ phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV), trả đũa quân sự xảy ra dồn dập trong suốt một tuần qua, cả ban ngày lẫn ban đêm, đã khiến toàn bộ đất nước rơi vào trạng thái khẩn cấp chưa từng có trong nhiều năm.

Căn hộ tầng 9 của anh Hà, một người Việt đang sinh sống ở Tel Aviv, rung lên bần bật mỗi khi tên lửa tấn công vào khu vực trung tâm.

Anh Hà chia sẻ: “Tôi không dám ngủ trọn một đêm vì mỗi đêm có tới 3-4 lần còi báo động vang lên khiến tôi phải chạy xuống hầm trú ẩn. Dù căn hộ nơi tôi đang ở cách trung tâm Tel Aviv khoảng 10 phút chạy ôtô, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức ép khủng khiếp của tiếng nổ tại đây."

Chị Linh Vũ, một cư dân sinh sống ở thành phố Petah Tikva, gần Tel Aviv, cho biết một tòa nhà sát nơi chị ở đã bị trúng tên lửa, tiếng nổ gây rung chuyển cả khu vực và trong phòng tránh bom cũng cảm nhận được sức ép từ vụ nổ.

Linh Vũ nói rằng đã nhiều đêm chị không thể ngủ được do tin nhắn cảnh báo từ điện thoại và còi báo động vang lên nhiều lần. Chị cho biết do tình trạng chiến tranh nguy hiểm hơn những lần trước nên nhiều người Việt sợ, không dám đi làm.

Chị Trương Thị Hồng, sống tại thành phố Netanya, tâm sự gia đình chị đã trải qua những ngày tháng lo lắng, bất an. Mỗi khi còi báo động vang lên, cả nhà lại phải vào phòng an toàn để trú ẩn, có đêm tới 2-3 lần. Vợ chồng chị phải trải đệm để nghỉ trong phòng trú ẩn. Dù khu vực chị đang sinh sống không bị tấn công nhưng tiếng nổ của tên lửa từ các vùng lân cận làm rung chuyển cả khu nhà chị ở.

Theo chị Hồng, người dân ở Israel đã quá quen với cuộc sống trong chiến tranh vì 2 năm qua, nước này vẫn đang trong cuộc chiến với các nhóm vũ trang như Hamas, Hezbollah hay Houthi. Một số khu vực thỉnh thoảng vẫn bị tấn công nhưng sức công phá không thể so sánh với tên lửa của Iran lần này. Có quả tên lửa đạn đạo phá hủy cả một khu phố, với hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Không phải gia đình nào ở Israel cũng có phòng an toàn để trú ẩn. Ông Thế Hùng, người đã sống ở Tel Aviv từ hàng chục năm nay, cho biết gia đình ông phải chọn khu vực giữa nhà có nhiều bức tường bao quanh để trú ẩn. Mọi người đều lo lắng vì những tiếng nổ rất lớn. Sau khi kết thúc các đợt tấn công, mọi người vẫn phải ngồi tại chỗ thêm 15-30 phút mới dám ra ngoài, vì Bộ chỉ huy Mặt trận nội địa Israel cảnh báo các mảnh tên lửa bị đánh chặn rơi xuống có thể gây nguy hiểm.

Chị Thủy ở thành phố Ramat Gan, khu vực trúng tên lửa nhiều lần trong những ngày qua, kể lại: "Ngày đầu tiên tòa kế bên trúng bom làm 4 tòa hư hỏng gần như hoàn toàn. Nhà mình bị ảnh hưởng do sức ép, vỡ kính và các cửa chớp. Nói chung so với nhiều tòa lân cận thì nhà mình bị ảnh hưởng nhẹ hơn. Hôm qua, thiết bị bay không người lái bị bắn chặn, rơi ngay trước cửa nhà mình. Cùng thời điểm, một quả tên lửa rơi trúng trung tâm chứng khoán. Ramat Gan thiệt hại nặng nề quá."

Không chỉ ở Tel Aviv hay Netanya, nhiều người Việt ở Haifa, Bnei Brak hay thậm chí vùng gần Gaza như Ashkelon đang sống trong những ngày tháng căng thẳng.

Một người Việt ở Haifa cho biết người quen của anh ở đây vẫn an toàn, do mọi người tuân thủ đúng các hướng dẫn của quân đội Israel. "Mỗi khi có báo động thì vào hầm trú ẩn nên mọi người vẫn an toàn. Sau 4-5 đêm, thành phố cảng Haifa liên tục bị tấn công. Đêm qua không có báo động, chỉ có tiếng máy bay chiến đấu gầm rú trên bầu trời cứ 40 phút/lần, mỗi lần khoảng 8 chiếc."

Tòa nhà tại Tel Aviv, Israel bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Không còn hội họp, không còn những buổi sinh hoạt cộng đồng quen thuộc. Nhiều tiệm ăn do người Việt mở phải đóng cửa vì khách vắng, an ninh không đảm bảo. Các sự kiện bị hủy bỏ, lớp học tạm dừng, tuyến đường giao thông liên tục bị phong tỏa.

Dù hoang mang, người Việt vẫn không buông tay nhau. Nhiều gia đình ở vùng an toàn hơn đã chủ động đón đồng hương đến tá túc. Các nhóm Zalo, WhatsApp hoạt động liên tục để báo tin, chia sẻ nơi trú ẩn, gửi lời động viên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng lập nhóm hỗ trợ khẩn cấp, liên tục cập nhật cảnh báo, hướng dẫn cách phản ứng khi có tên lửa. Tuy nhiên, nhiều người cho biết nếu tình hình xấu thêm, họ sẽ phải sơ tán khỏi Israel. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã lên danh sách những công dân có nhu cầu rời đi để hỗ trợ bà con một cách an toàn và nhanh chóng nhất có thể.

Không ai biết ngày mai ra sao, nhưng nhiều người Việt ở đây, đặc biệt là những người đã có gia đình bên này, đang cố bám trụ, gìn giữ chút ánh sáng cuối cùng trong lòng chiến sự với hy vọng rằng một ngày nào đó, yên bình sẽ trở lại./.

