Cảnh báo mưa kèm lốc sét trên khu vực nội thành Hà Nội

Theo dự báo, vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội, trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa trên khu vực nội thành Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)
Cảnh báo mưa trên khu vực nội thành Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các xã Đông Anh, Bát Tràng, phường Việt Hưng, phường Phúc Lợi và phường Bồ Đề.

Cảnh báo từ nay đến khoảng 14 giờ ngày 18/8, các phường nói trên và vùng lân cận như phường Hồng Hà, Long Biên, Vĩnh Hưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm... có mưa rào và dông.

Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội, trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

