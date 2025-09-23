“Chạm Thu Hà Nội” mở ra hành trình khám phá vẻ đẹp Thủ đô khác biệt

Chiều 23/9, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chính thức công bố chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội” - một hành trình cảm xúc đưa công chúng đến gần hơn với vẻ đẹp dịu dàng, cổ kính mà vẫn đầy sức sống của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

“Chạm Thu Hà Nội” là một phần trong chiến lược dài hạn của Vietnam Airlines nhằm đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa-du lịch hấp dẫn trong khu vực và trên bản đồ du lịch thế giới, đồng thời chiến dịch là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines và thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, hướng đến phát triển kinh tế-xã hội bền vững và nâng tầm thương hiệu du lịch Thủ đô.

Chiến dịch mở ra hành trình khám phá Hà Nội bằng nhiều “điểm chạm” khác biệt như: “chạm” yêu thương với giải chạy cộng đồng Run For Love (ngày 28/9), nơi những bước chân cùng hòa nhịp vì một mục tiêu nhân văn; “chạm” mặt nước Hồ Tây với Lễ hội bơi chải thuyền rồng và chèo SUP (ngày 5/10), nơi những truyền thống lâu đời sống dậy giữa lòng đô thị hiện đại; “chạm” lối sống bền vững cùng hành trình Bay nhẹ tới Hà Nội (ngày 6/10), khơi gợi ý thức về du lịch xanh và trách nhiệm với môi trường.

Chiến dịch còn đưa người yêu Hà Nội đến với những trải nghiệm âm nhạc sâu lắng tại Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert (ngày 10-11/10), một “chạm” nhẹ nhàng với không gian âm nhạc cổ điển giữa lòng phố cổ; 5AM Concert (tháng 11), nơi hiện đại gặp gỡ truyền thống trong sự giao thoa của âm thanh và cảm xúc lúc bình minh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xuất phát từ cảm hứng mùa Thu Hà Nội có nét đặc sắc riêng, quyến rũ, nhẹ nhàng. Từ đó, định hình mỗi năm khi tiết trời vào Thu, thành phố sẽ tạo các chuỗi sự kiện, trước hết để phục vụ người dân trong nước và Thủ đô, sau đó vươn ra tầm khu vực, quốc tế.

Ông Quyền cho biết Hà Nội đã cùng Vietnam Airlines ký kết chương trình hợp tác dài hạn đồng hành cùng các sự kiện trong 5 năm tới. Chủ đề “Chạm Thu Hà Nội” chuyển tải được các mong muốn, dự định của thành phố và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam muốn gửi đến người dân và du khách cùng chung vui, chia sẻ với chuỗi sự kiện này, tạo điểm nhấn ấn tượng cho Thủ đô.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ với “Chạm Thu Hà Nội”, Vietnam Airlines mong muốn mang đến cho du khách những hành trình trải nghiệm sâu sắc, nơi mỗi bước chân là một ‘điểm chạm’ với văn hóa, thiên nhiên và con người Thủ đô. Từng sự kiện là một “điểm chạm” của ký ức, của tình yêu Hà Nội, góp phần khắc họa một Thủ đô vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa đậm đà bản sắc vừa cởi mở, hội nhập. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hiếu khách và đậm đà bản sắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế.

Các khách mời tham gia phần tọa đàm, chia sẻ thông tin về chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội”. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Không chỉ là cầu nối vận chuyển, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong việc quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam đến với thế giới.

“Chạm Thu Hà Nội” là minh chứng cho cam kết ấy, một chiến dịch không chỉ để đến Hà Nội, mà là để “chạm” vào linh hồn mùa Thu của thành phố này. Mỗi hoạt động trong chiến dịch đều góp phần kể lại câu chuyện về một Hà Nội đẹp dịu dàng nhưng không kém phần năng động, nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai./.

