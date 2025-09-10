“Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2025” chính thức trở lại

Tháng 10/2025, chương trình hòa nhạc thường niên “Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert” sẽ trở lại cùng công chúng Thủ đô, mang đến không gian âm nhạc đẳng cấp và góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam thanh bình, con người thân thiện tới bạn bè quốc tế.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Vietnam Airlines và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. “Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2025” còn đặc biệt ý nghĩa khi nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng 71 năm giải phóng Thủ đô 10/10.

“Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2025” sẽ diễn ra trong hai đêm 10/10 và 11/10/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm. Được dàn dựng với chương trình khác biệt, mỗi đêm diễn hứa hẹn đem lại cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, những khoảnh khắc tuyệt vời và đầy xúc cảm.

Khán giả yêu nhạc cổ điển sẽ được đắm mình trong những màn trình diễn ấn tượng của Dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) - Top 5 thế giới cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano. Đặc biệt, việc tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, 1 trong 10 nhà hát chất lượng hàng đầu thế giới càng khẳng định tầm vóc của sự kiện, hứa hẹn để lại dấu ấn khó quên.

Vé chương trình “Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2025” đã bắt đầu mở bán trên website: https://hoguomopera.vn/. Khán giả yêu nhạc cổ điển có thể truy cập trang web tìm hiểu thêm thông tin và sở hữu tấm vé tham dự sự kiện âm nhạc đẳng cấp này.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, là hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines kỳ vọng "Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert" sẽ không chỉ là một sự kiện âm nhạc đẳng cấp, mà còn trở thành cầu nối văn hóa đặc biệt, đưa công chúng Thủ đô và du khách quốc tế đến gần hơn với nghệ thuật cổ điển thế giới.

“Qua đó, chúng tôi mong muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập - một đất nước không ngừng vươn mình ra thế giới qua những giá trị văn hóa sâu sắc. Vietnam Airlines cũng rất tự hào khi góp phần nhỏ bé vào không khí hào hùng, sôi động trong những ngày đại lễ của đất nước và Thủ đô Hà Nội,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2017, “Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert” đã nhanh chóng trở thành một sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế, thu hút sự quan tâm của những người yêu nhạc cổ điển và góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thế giới.

Trong các mùa trước, chương trình đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ từ Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra) giai đoạn 2017-2019, đến Dàn nhạc Quốc gia Nga (Russian National Orchestra) và các nghệ sĩ ballet đến từ Nhà hát Bolshoi trong năm 2024. Những buổi hòa nhạc này đã thu hút hàng nghìn khán giả, trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của giới yêu nhạc cổ điển trong nước và quốc tế./.

