Vietnam Airlines định hình chiến lược chăm sóc khách hàng thân thiết

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ tổ chức Diễn đàn hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết - Loyalty & Engagement Forum (VNA LEF 2025) vào ngày 10/9 tại Hà Nội.

Ở Việt Nam, Vietnam Airlines là doanh nghiệp tiên phong tổ chức một diễn đàn chuyên sâu cấp quốc tế về lĩnh vực Loyalty (khách hàng thân thiết).

Diễn đàn VNA LEF 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ và đối thoại, mà còn là không gian kết nối tư duy tiên phong, nơi các doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế cùng kiến tạo giá trị mới.

Trong bối cảnh trải nghiệm cá nhân hóa trở thành trọng tâm của mọi chiến lược phát triển, đặc biệt trong ngành dịch vụ, diễn đàn sẽ mang đến những góc nhìn toàn cầu kết hợp ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng chương trình khách hàng thân thiết không chỉ là nền tảng xây dựng lòng trung thành của khách hàng, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn, năng lực đổi mới và sức mạnh của sự gắn kết bền vững.

Diễn đàn VNA LEF 2025 quy tụ 10 diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước. Đây là các chuyên gia, nhà lãnh đạo chiến lược, cùng đại diện từ các thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và trải nghiệm khách hàng. Sự tham dự của các diễn giả quốc tế không chỉ đem lại kinh nghiệm thực tiễn, mà còn mở ra những góc nhìn chiến lược toàn cầu gắn liền với ứng dụng cho thị trường Việt Nam và khu vực.

Song song đó, các phiên tọa đàm tại diễn đàn sẽ xoay quanh những xu hướng dẫn dắt của thời đại như công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và cá nhân hóa. Những trao đổi này sẽ góp phần khơi nguồn cảm hứng đổi mới, định hình tương lai phát triển của ngành dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh việc tổ chức VNA LEF 2025 không chỉ là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, mà còn thể hiện quyết tâm của Vietnam Airlines trong việc hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếp cận những xu thế tiên tiến của thế giới để áp dụng cho thị trường Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho khát vọng tiên phong, đổi mới và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

VNA LEF 2025 không chỉ là một sự kiện chuyên sâu lĩnh vực chăm sóc khách hàng, mà còn là dấu mốc mở ra kỷ nguyên mới trong chiến lược khách hàng của Vietnam Airlines. Cũng thông qua sự kiện này, Vietnam Airlines đã cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần đưa Hàng không Việt Nam vươn tầm thế giới.

Lotusmiles hiện là một trong những chương trình khách hàng thân thiết uy tín nhất tại Việt Nam với khoảng 6,8 triệu hội viên. Trải qua hơn 25 năm phát triển, Lotusmiles không chỉ dừng lại ở một chương trình tích lũy dặm bay thông thường mà đang định hình trở thành một chương trình phong cách sống, mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt cho hội viên và thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động phát triển bền vững.

Gắn liền với sứ mệnh chăm sóc và phát triển mạng lưới khách hàng trung thành của Vietnam Airlines, Lotusmiles luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Trong tương lai gần, chương trình đặt mục tiêu trở thành lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam, khẳng định vị thế số một tại 4 quốc gia Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam, đồng thời vươn lên nhóm 10 chương trình khách hàng thân thiết dẫn đầu châu Á-Thái Bình Dương trong lĩnh vực hàng không.

Mới đây, tại Lễ trao giải Loyalty & Engagement Awards 2025, Lotusmiles tiếp tục ghi dấu ấn khi xuất sắc giành giải Bạc hạng mục “Best Loyalty Strategy - Rewards & Incentives”./.