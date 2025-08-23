Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2025: Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2025 vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức sáng nay, 23/8, tại Lạng Sơn.

Chiến dịch năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) với phương châm “thanh niên công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Theo đó, các đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” phát huy tinh thần xung kích trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp, trực tiếp hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, ứng dụng VNeID…

Tại Lạng Sơn, chiến dịch diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như tổ chức tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định; tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; trao tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành phòng tin học cho em, sân chơi thanh thiếu nhi; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân ái và cầu dân sinh.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” phát huy vai trò xung kích của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trẻ bằng chính kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp của mình để phục vụ nhân dân.

“Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyển đổi số đồng bộ, chiến dịch càng có ý nghĩa khi tạo điều kiện để tuổi trẻ trực tiếp tham gia vào các hoạt động hỗ trợ người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước,” Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh./.

Thanh niên ra quân tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp Chương trình diễn ra trong hai tháng 7 và 8/2025. Riêng sáng nay, hơn 4.800 đội hình với gần 241.400 đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt ra quân tại 3.321 xã, phường và đặc khu trên toàn quốc.