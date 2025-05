Chủ nhân giải Cành cọ Vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes

Nam diễn viên gạo cội người Mỹ Robert De Niro sẽ được trao giải Cành cọ Vàng danh dự tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 dự kiến diễn ra tại thành phố cùng tên của Pháp ngày 13/5 tới.

Giải thưởng là sự ghi nhận đối với sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy và mối gắn bó sâu sắc của ông đối với một trong những sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới trong hơn nửa thế kỷ qua.

Tài tử De Niro, năm nay 81 tuổi, lần đầu tiên đặt chân lên thảm đỏ Cannes vào năm 1976 với 2 tác phẩm đình đám gồm "Taxi Driver" của đạo diễn Martin Scorsese và "1900" của Bernardo Bertolucci. Trong đó, "Taxi Driver" không chỉ tạo tiếng vang mạnh mẽ ngay khi ra mắt mà còn giành giải Cành cọ Vàng - giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes.

Kể từ đó, De Niro trở thành gương mặt quen thuộc tại đại lộ Croisette, nơi diễn ra các hoạt động chính của Liên hoan phim Cannes. Ông liên tục trở lại thảm đỏ của sự kiện với các tác phẩm đình đám như "The King of Comedy" (1983), "Once Upon a Time in America" của Sergio Leone (1984), và "The Mission" của Roland Joffé (1986).

Đặc biệt, bộ phim "The Mission" vinh dự được trao giải Cành cọ vàng, giúp De Niro trở thành một trong số ít diễn viên từng góp mặt trong 2 tác phẩm đoạt giải cao nhất tại Cannes.

Dù hiện là người đồng sáng lập và điều hành Liên hoan phim Tribeca tại New York (Mỹ), De Niro vẫn giữ một vai trò đặc biệt tại Cannes.

Năm 2011, ông từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ban giám khảo và trao giải Cành cọ Vàng cho bộ phim "The Tree of Life" của đạo diễn Terrence Malick.

Năm 2023, ông tái hợp cùng đạo diễn Scorsese trong buổi công chiếu phim "Killers of the Flower Moon" - một sự kiện thu hút đông đảo truyền thông quốc tế./.

