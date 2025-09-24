Chính trị

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội LB Nga thăm chính thức Việt Nam từ 28-29/9

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga từ ngày 28-29/9.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)
Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga từ ngày 28-29/9/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)
