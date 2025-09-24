Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội LB Nga thăm chính thức Việt Nam từ 28-29/9

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Đại học Shane Reti và Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng và Chính quyền Địa phương Simon Watts...