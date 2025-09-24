Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội LB Nga thăm chính thức Việt Nam từ 28-29/9

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga từ ngày 28-29/9/2025./.
Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và trao đổi lý luận
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đảng Nước Nga Thống nhất nhất trí cần sớm xây dựng cơ chế hợp tác để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản lý nhà nước và hoạch định chính sách.