Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử các cấp

Ngày 24/11, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Cần Thơ cho biết, cuộc bầu cử diễn ra ngày 15/3/2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Thành công của cuộc bầu cử góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Sự kiện cũng tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị-xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quang Tùng yêu cầu cấp ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, chính quyền địa phương các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử của Trung ương và của thành phố để chủ động kế hoạch triển khai thực hiện, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, nhất là Chỉ thị số 46, Kết luận số 184 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02 của Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các bên liên quan tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự - khâu then chốt của bầu cử. Nhân sự để giới thiệu là những người tiêu biểu, phải có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu theo quy định. Việc này cần lấy tiêu chuẩn, chất lượng, làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Các cơ quan, đơn vị kiên quyết, tuyệt đối không giới thiệu những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt việc bầu cử, đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định, đặc biệt, là coi trọng chất lượng đại biểu.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Các bên liên quan bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu và thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân trong cơ quan, tổ chức theo hướng dẫn của Trung ương; tổ chức tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình bầu cử.

Cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước.

Các đơn vị bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời các vấn đề trong bầu cử. Công tác bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử phải được chuẩn bị chủ động, toàn diện, chặt chẽ; ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị thành phố để tổ chức thành công cuộc bầu cử...

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã triển khai, quán triệt các Chỉ thị của Thành ủy Cần Thơ, Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Kế hoạch tham gia công tác bầu cử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Kế hoạch tổ chức bầu cử của Ủy ban Bầu cử thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ thông tin, ngay sau hội nghị, Ủy ban bầu cử thành phố sẽ bám sát ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử vào ngày 15/3/2026 tới đây đạt kết quả cao nhất.../.

