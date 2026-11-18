Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt, phường đã nhận được kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia về mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Phương Liệt. Kết quả cho thấy không phát hiện các chỉ tiêu hóa lý (gồm Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol - chất tạo nạc).

Trước đó, ngày 4/11/2026, trong quá trình giao nhận thực phẩm do Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của Trường Mầm non Phương Liệt phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Phường và về an toàn thực phẩm, trong đó, Trạm Y tế phường đã trực tiếp thực hiện test nhanh chỉ tiêu sulfite trên thịt lợn với 2 mẫu (kết quả đều âm tính), đồng thời lấy 150gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Trường Mầm non Phương Liệt ký Hợp đồng số 08/HĐMB-PL-NSX ngày 1/9/2026 với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh về cung cấp nguyên liệu thực phẩm. Công ty Ngôi Sao Xanh ký hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại Hà Nội. Thịt lợn cấp cho nhà trường có nguồn hàng từ đơn vị này, được Công ty Ngôi Sao Xanh sơ chế, đóng gói và phân phối.

Theo hồ sơ xuất trình tại thời điểm kiểm tra, lô hàng có hóa đơn, phiếu xuất hàng và các tài liệu liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.

Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt cho biết trong thời gian tới sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và ổn định tình hình trên địa bàn.

Theo đó, các cơ sở giáo dục thuộc phường được giao nhiệm vụ chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời và khách quan đến các bậc phụ huynh về tình hình cũng như các biện pháp xử lý, khắc phục, qua đó ổn định tâm lý, tạo sự đồng thuận và tránh phát sinh tâm lý hoang mang trong dư luận xã hội.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, gắn liền với trách nhiệm của nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục cũng như các đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn.

Công tác kiểm soát sẽ tập trung toàn diện vào toàn bộ quy trình cung ứng, giao nhận, truy xuất nguồn gốc, điều kiện bảo quản, sơ chế, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm và suất ăn sẵn chấp hành nghiêm ngặt các quy định pháp luật, chịu trách nhiệm tuyệt đối về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác giám sát.

Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt cũng đề nghị các bậc phụ huynh và ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giám sát bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn cho học sinh trong năm học 2026-2027./.

Bữa ăn bán trú: Công khai nguồn thực phẩm, thực đơn và khay ăn hằng ngày Tây Ninh tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, đảm bảo an toàn, dinh dưỡng trong năm học mới 2026-2027.