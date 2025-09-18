Công văn số 59: Nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Tại Công văn số 59-CV/BCĐ về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày 12/9/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương MTTQViệt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ…

(TTXVN/Vietnam+)