Đà Nẵng: Nỗ lực để sản xuất nông nghiệp không bị đứt gãy sau mưa lũ

Một tuần sau khi lũ lớn đi qua, cùng với vệ sinh nhà cửa, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt, nông dân các địa phương của thành phố Đà Nẵng tích cực ra đồng vệ sinh đồng ruộng, khơi thông nước đọng, làm đất và chuẩn bị điều kiện để bước vào vụ sản xuất mới, nhằm sớm ổn định cuộc sống, sản xuất sau mưa lũ.

Ông Nguyễn Tấn Bảo là hộ sản xuất rau xanh có tiếng ở vùng sản xuất chuyên canh rau xanh Bàu Tròn, xã Đại Lộc, nơi cung cấp phần lớn lượng rau xanh và các loại sản phẩm hoa màu ngắn ngày cho thành phố Đà Nẵng.

Ông Bảo chia sẻ, cùng với việc vệ sinh nhà cửa, vườn tược, chuồng trại chăn nuôi, nông dân địa phương đang tất bật với công việc đồng áng để sớm khôi phục sản xuất.

Sau khi lũ rút, cùng với việc khử khuẩn nguồn nước giếng khơi cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt đảm bảo an toàn, cán bộ thú y về tận nơi cung cấp hóa chất và hỗ trợ kỹ thuật xử lý vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, phòng ngừa dịch bệnh.

Vùng rau chuyên canh có quy mô lớn thuộc xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng đã nhú mầm xanh sau lũ lớn để kịp cung cấp rau xanh cho thành phố. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Tại vùng sản xuất rau xanh chuyên canh Bàu Tròn, nông dân đã tập trung ra đồng để khơi thông nước đọng, tiêu diệt bọ gậy, dọn vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị đất xuống giống đúng thời vụ với từng giống rau màu khác nhau nhằm sớm khôi phục sản xuất, đảm bảo đúng lịch thời vụ - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lộc Lê Đỗ Tuấn Khương cho biết.

Tương tự, tại vùng sản xuất chuyên canh rau xanh và các loại cây ngắn ngày xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng, ông Đoàn Công Nhật chia sẻ, trận lũ lớn vừa qua khiến hơn 700 m2 rau màu chuẩn bị vào giai đoạn thu hoạch của gia đình bị hư hại hoàn toàn, bị cuốn trôi hoàn toàn.

Tuy nhiên, sau khi lũ rút, toàn bộ 1.200 m2 chuyên trồng rau xanh và các loại hoa màu ngắn ngày của gia đình ông Nhật được bổ sung lượng phù sa màu mỡ. Hiện tại, người dân trong thôn đang tập trung vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị mọi điều kiện để khôi phục sản xuất.

Người trồng rau xanh ở vùng chuyên sản xuất rau chuyên canh Bàu Tròn, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng xuống giống khôi phục sản xuất. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Mục tiêu trước mắt là khôi phục lại các cánh đồng rau ngắn ngày và chuẩn bị điều kiện cần thiết để khôi phục chăn nuôi nhằm cung cấp cho thị trường vào dịp Tết cổ truyền sắp tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Xuyên- ông Đặng Hữu Phúc cho biết, sau khi nước lũ rút, địa phương đã huy động tối đa lực lượng để tổng vệ sinh môi trường, từ khu dân cư đến đồng ruộng, khu sản xuất và chăn nuôi tập trung. Đến nay, toàn bộ giếng nước bị ngập lũ đã được khử khuẩn bằng hóa chất, đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt hằng ngày.

Ngành y tế đang tiếp tục xử lý triệt để nguồn nước sinh hoạt, ngăn ngừa dịch bệnh thường xuất hiện và bùng phát sau mưa lũ...

Đối với vật nuôi, xã đã huy động người dân tập trung thu gom, tiêu hủy gia súc, gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi đảm bảo đúng quy định, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và triệt tiêu các loại mầm bệnh; chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để chăn nuôi an toàn khi được phép tái đàn, khôi phục sản xuất.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, tại các cánh đồng chuyên sản xuất rau xanh và các loại hoa màu ngắn ngày, người dân đang tích cực ra đồng vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị đất để tái sản xuất đúng lịch thời vụ cung cấp sản phẩm cho thị trường.

Cùng với những loại giống cây trồng ngắn ngày được nông dân chuẩn bị, địa phương đang thống kê nhu cầu sử dụng cây con giống và vật nuôi để sớm lên phương án trình ngành chức năng của thành phố sớm hỗ trợ. Qua đó, giúp nông dân có thêm điều kiện để khôi phục sản xuất, tổ chức xuống giống đúng lịch thời vụ và chuẩn bị tái đàn gia súc khi điều kiện cho phép - ông Phúc cho biết thêm.

Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng Đặng Ngọc Sơn thông tin, Chi cục đã xuất cấp cho 84 xã, phường có chăn nuôi của thành phố gần 23,4 tấn hóa chất để vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và thực hiện phòng chống dịch; chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để khi được phép tái đàn, Ngành chăn nuôi sẽ khôi phục sản xuất một cách an toàn nhất, tránh gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng Ngô Thị Thu Vân khẳng định, trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, thành phố Đà Nẵng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó để chủ động các tình huống xử lý, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn cấp, thành phố Đà Nẵng đã triển khai lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ người dân thu hoạch, gia cố chuồng trại, vệ sinh đồng ruộng, tạo mọi điều kiện để sản xuất không bị đứt gãy.

Trước mắt là khôi phục 4000 ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất cho người dân./.

