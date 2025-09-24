Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI diễn ra từ ngày 25-27/9

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW (ngày 14/4/2025) của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 25 đến 27/9 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chủ trương, chính sách lớn, đột phá được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức và phương thức vận hành của hệ thống chính trị.

Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả to lớn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI là một trong những đại hội Đảng bộ cấp tỉnh tổ chức sớm trong cả nước. Đại hội sẽ có sự tham dự của 366 đại biểu đại diện cho 59 đảng bộ trực thuộc của tỉnh, thay mặt cho trên 104.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đây là những đại biểu ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh để tham gia, đóng góp vào các nội dung của đại hội.

Đại hội sẽ thực hiện đầy đủ 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội XIV của Đảng.

Pano, ápphích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh được dựng trên nhiều tuyến phố tại tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/ TTXVN)

Nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đến nay, Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” ngày càng định hình rõ nét một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Qua đó, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội XIV của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW (ngày 14/4/2025) của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 54 đảng bộ xã, phường, đặc khu và 5 đảng bộ trực thuộc bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, quy trình và yêu cầu; các Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đặc biệt, trong nhiều tháng qua, hướng về Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã đồng loạt phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng lĩnh vực, từng cơ quan, từng địa bàn.

Không khí thi đua đã trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, sáng tạo, cống hiến.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực được khẩn trương hoàn thành, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng được về đích sớm, để lại những dấu ấn rõ nét, góp phần tạo nên khí thế thi đua rộn ràng, lan tỏa khắp toàn tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2020- 2025) của tỉnh.

Theo chương trình, chiều 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 bắt đầu làm việc, thực hiện các nội dung theo quy định và thảo luận tại tổ để đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI./.

