Ông Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngày 22/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh ông Bùi Văn Khắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, có tư duy đổi mới, đã trải qua nhiều vị trí công tác. Ông là cán bộ trưởng thành từ Quảng Ninh, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên các cương vị được phân công.

Ngay sau Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 31 thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Hội đồng Nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ công tác mới theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trước đó, Ban Bí thư đã Quyết định số 2281-CV/VPTW, ngày 29/8/2025 về việc quyết định ông Phạm Đức Ấn (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa XV) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu và bầu ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% số đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Ông Bùi Văn Khắng, sinh ngày 16/5/1971, quê quán ở xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên). Ông là Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý công và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng, Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (nay là Chi cục Hải quan khu vực VIII). Đến tháng 1/2019, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Từ tháng 2/2024 đến tháng 9/2025, ông làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ông Bùi Văn Khắng cam kết tập trung điều hành chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động minh bạch, kỷ cương, kiến tạo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Địa phương xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo ra cơ hội bình đẳng cho mọi tổ chức, cá nhân, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân với phương châm ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số; phát triển kinh tế cửa khẩu, cảng biển, logistics; phát triển văn hóa, du lịch gắn với phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản an toàn gắn với công nghiệp chế biến, tạo ra giá trị cao hơn./.

