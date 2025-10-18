Điều tra nguyên nhân cụ ông tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Trưa 18/10, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình, lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một cụ ông tử vong bất thường tại bể nước gia đình, còn cụ bà bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, một công nhân xưởng may đến nhà xưởng của chị N.T.T., ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để làm việc (xưởng may của chị T. nằm cạnh nhà, trong vườn bố mẹ chị T.).

Khi đến nơi, người công nhân này thấy cửa cổng vẫn khóa nên gọi chị T. đến mở cổng đi vào thì phát hiện bà Đ.T.B. (là mẹ của chị T.) nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết thương, nên lập tức đưa bà B. đi cấp cứu.

Sau khi đưa bà B. đi cấp cứu, người thân phát hiện ông N.V.N. (bố của chị T.) tử vong trong bể nước của gia đình.

Nhận được thông báo, Công an xã Vĩnh Trụ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Quảng Trị: Điều tra nguyên nhân hai vợ chồng tử vong bất thường Công an xã Đông Trạch (Quảng Trị) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng tại thôn Đông Duyệt tử vong, trong đó, người vợ tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân.