Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp, Công an Hà Nội tiến sát đến ngôi vương V-League

Tối 10/5, đội chủ nhà Công an Hà Nội tiếp đón đội khách Thép Xanh Nam Định trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu thuộc vòng 22 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26.

Khi trận đấu mới trôi qua được 7 phút thi đấu, đội chủ nhà Công an Hà Nội đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc và cầu thủ lập công là gương mặt quen thuộc Nguyễn Đình Bắc.

Nhận đường chuyền của Alan Grafite, chân sút mang áo số 7 đi bóng vượt qua sự truy cản của hậu vệ Đặng Văn Tới trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Trần Liêm Điều, đưa đội bóng ngành Công an vượt lên dẫn trước 1-0.

Nhận bàn thua sớm, Thép Xanh Nam Định gần như ngay lập tức đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1 chỉ sau 10 phút. Tiền đạo Trần Ngọc Sơn giành chiến thắng trong pha tranh chấp với Bùi Hoàng Việt Anh, trước khi đặt lòng chéo góc đánh bại thủ thành Nguyễn Filip, quân bình tỷ số cho đội bóng thành Nam.

​Đến phút thứ 28, tiếp tục là Ngọc Sơn đột phá bên cánh phải, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Adou Minh rồi nhả bóng thuận lợi cho Trần Văn Đạt dứt điểm vào khung thành trống, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1 ngay tại sân Hàng Đẫy.

Ngọc Sơn ghi bàn và kiến tạo giúp Nam Định vượt lên dẫn trước 2-1. (Ảnh: VPF)

​"Choáng váng" sau hai bàn thua liên tiếp, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công và Đình Bắc suýt chút nữa đã gỡ hòa cho đội chủ nhà, sau pha bay người đánh đầu cận thành ở phút thứ 38. Thủ môn Liêm Điều đã thi đấu tập trung và giải nguy cho nhà đương kim vô địch. Hiệp một khép lại với lợi thế thuộc về đội bóng thành Nam.

​Ngay đầu hiệp hai, Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Liêm Điều lại "đổi vai" trong bàn gỡ hòa 2-2 của Công an Hà Nội. Đối mặt với tình huống trung vệ của đội chủ nhà xâm nhập vòng cấm, người gác đền của Thép Xanh Nam Định quyết định băng ra nhưng không ôm trúng bóng, và cầu thủ của Công an Hà Nội dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

​Hai đội tiếp tục thi đấu giằng co và bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 76. Tiền đạo Rogerio Alves của Công an Hà Nội có pha đi bóng vào vòng cấm và buộc Romulo phạm lỗi. Trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã quyết định cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, Đình Bắc hoàn tất cú đúp với cú sút căng, đưa đội chủ nhà một lần nữa vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-2.

Dù hiệp hai được bù giờ đến 7 phút, nhưng Nam Định sau đó đã không thể tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận rời sân Hàng Đẫy với kết quả thua 2-3 chung cuộc.

​Ngược dòng giành 3 điểm trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội đang tiến sát đến chức vô địch mùa giải năm nay khi hơn đội xếp thứ hai là Thể Công-Viettel 11 điểm cùng hiệu số bàn thắng vượt trội (+34 so với +15) khi giải chỉ còn 4 vòng đấu./.

