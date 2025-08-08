Đổi mới, đa dạng hóa hoạt động và hợp tác của Tổng hội Y học Việt Nam

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với sứ mệnh vừa kế thừa truyền thống, hoạt động của Tổng hội Y học Việt Nam vừa tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động Hội với rất nhiều thành tựu quan trọng. Vị trí, vai trò của Tổng hội được củng cố, nâng cao và tăng cường về số lượng, chất lượng từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành y tế và của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Tổng hội Y học Việt Nam (1955-2025) và Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu lần thứ Tư, diễn ra ngày 8/8, tại Hà Nội.

Mạng lưới tổ chức hội ngày càng vững mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá rất cao vai trò của Tổng hội y học Việt Nam trong việc đổi mới, tăng cường công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Tổng hội thành một mạng lưới tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả với tôn chỉ mục đích là tập hợp, đoàn kết hội viên hoạt động trong lĩnh vực y tế để xây dựng một nền y học Việt Nam theo phương châm khoa học, dân tộc, đại chúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Một trong những thành tích nổi bật trong suốt chặng đường 70 năm qua là Tổng hội Y học Việt Nam đã thực sự là ngôi nhà chung đoàn kết, quy tụ và phát huy trí tuệ của các Hội thành viên đã nghỉ hưu hoặc đang công tác, các chuyên gia đầu ngành vừa có kinh nghiệm về quản lý, vừa có kinh nghiệm chuyên môn tham gia các hoạt động. Hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe; nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, đổi mới chính sách y tế…

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hội trong giai đoạn mới tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hợp tác nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế hợp tác quốc tế. Hội tích cực tham gia các hoạt động với tư cách là thành viên Hội Y học thế giới, Hội Y học các nước Đông Nam Á, xét duyệt học bổng Takeda Foundation; Chú trọng công tác thi đua, hoạt động Tôn vinh trí thức tiêu biểu của Tổng hội y học Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam cho hay một đóng góp lớn mang tính chuyên môn của Tổng hội Y học Việt Nam là đã xây dựng, hoàn thiện và ra mắt Cuốn Từ điển Bách khoa y học Việt Nam đầu tiên sau 15 năm thực hiện với 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành có sự tham gia của hơn 200 giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ tham gia biên soạn, thẩm định, nghiệm thu.

Cuốn Từ điển ra đời là công trình khoa học, có giá trị học thuật và thực tiễn cao không chỉ đối với ngành y học mà còn đối với toàn bộ hệ thống tri thức y tế Việt Nam. Việc hoàn thành cuốn Từ điển kéo dài suốt 15 năm cho thấy sự kiên trì, bền bỉ và tâm huyết của hàng trăm chuyên gia, giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học trên cả nước mong muốn được cống hiến công sức, trí tuệ của mình cho ngành y và cho xã hội.

Đến nay Tổng hội Y học Việt Nam trở thành nơi quy tụ với hơn 400.000 hội viên gồm các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ y tế đã và đang công tác thuộc 116 hội thành viên, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Về hợp tác quốc tế, Tổng hội là thành viên tích cực của Hội Y học Thế giới và Hội Y học các nước Đông Nam Á (MASEAN), giữ vai trò chủ tịch MASEAN nhiều nhiệm kỳ; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe.

Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam nhấn mạnh, phát huy truyền thống 70 năm qua, Tổng hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nền y học Việt Nam trong kỷ nguyên mới, với y học chính xác, trí tuệ nhân tạo và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Tổng hội Y học Việt Nam.

Nhân sự kiện trọng đại này, Tổng hội tổ chức Lễ tôn vinh 80 trí thức tiêu biểu của Tổng hội lần thứ Tư - năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân văn lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức.

Tiền thân của Tổng hội Y học Việt Nam là Hội Y học Việt Nam, thành lập năm 1955. Trải qua 17 kỳ đại hội, Tổng hội là một trong những tổ chức xã hội-nghề nghiệp được thành lập sớm nhất ở nước ta có nhiệm vụ đoàn kết tất cả thầy thuốc hoạt động với tôn chỉ mục đích là tập hợp, đoàn kết hội viên hoạt động trong lĩnh vực y tế để xây dựng một nền y học Việt Nam theo phương châm khoa học, dân tộc, đại chúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam trao danh hiệu “Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao danh hiệu “Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Giáo sư Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao danh hiệu “Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phó giáo sư Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Thúc đẩy những đột phá công nghệ trong y học bào thai và chăm sóc sơ sinh Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, sản phụ khoa cần là một trong những lĩnh vực tiên phong trong ứng dụng y học chính xác, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tế bào và kỹ thuật di truyền.