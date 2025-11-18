Đồng Tháp chuyển đổi một số nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi, môi trường

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn.

Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu chuyển đổi một số nghề khai thác ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng ít hơn hoặc chuyển một số tàu cá có nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, môi trường, hệ sinh thái sang lĩnh vực khác ngoài khai thác để từng bước cân bằng lại nguồn lực khai thác phù hợp với khả năng phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tỉnh từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đội tàu cá trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi; cải thiện môi trường làm việc và đảm bảo 100% ngư dân chuyển đổi nghề có việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống sau khi chuyển đổi nghề.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, ở vùng ven bờ (tàu 06 đến dưới 12 m), mỗi năm tỉnh Đồng Tháp thực hiện giảm và chuyển đổi khoảng 5% trên tổng số tàu hiện có đối với các nghề lưới rê, câu. Đến cuối năm 2030 giảm và chuyển đổi 76 tàu trên tổng số 307 tàu khai thác ở vùng ven bờ.

Vùng lộng (tàu từ 12 đến dưới 15 m), mỗi năm tỉnh giảm và chuyển đổi 4% trên tổng số tàu hiện có đối với các nghề lưới kéo, nhóm nghề khác (đáy chạy, lưới rập, te biển). Đến cuối năm 2030 giảm và chuyển đổi 56 tàu trên tổng số 282 tàu khai thác ở vùng lộng.

Vùng khơi (tàu từ 15 trở lên), mỗi năm tỉnh thực hiện giảm và chuyển đổi 1,5% trên tổng số tàu hiện có đối với các nghề lưới kéo, lưới rê, nhóm nghề khác (lưới rập). Đến cuối năm 2030 giảm và chuyển đổi 70 tàu trên tổng số 934 tàu khai thác ở vùng khơi.

Sau năm 2030, tỉnh cơ bản hoàn thiện việc chuyển tàu cá làm nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi hải sản, môi trường, hệ sinh thái của các vùng biển. Qua đó, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu cá, ổn định đời sống của ngư dân; tham gia chủ động, có trách nhiệm để phát triển hiệu quả, bền vững ngành khai thác thủy sản.

Để đạt các mục tiêu trên, Đồng Tháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng ngư dân về chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Tỉnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn đào tạo nhân rộng các mô hình nghề cá giải trí; các mô hình chuyển đổi từ nghề lưới kéo, nghề lưới rê thu ngừ sang các nghề khác đạt hiệu quả để người dân biết và tổ chức triển khai thực hiện; phổ biến các kinh nghiệm tốt, các điển hình làm ăn giỏi, hướng dẫn các quy trình mới, đào tạo nghề, tuyên truyền về tác hại của việc khai thác hủy diệt và khai thác ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, thường xuyên tuyên truyền ngư dân không khai thác trong các vùng ngư trường thuộc quản lý của nước khác.

Tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, hướng tới xây dựng nghề cá phát triển bền vững và có trách nhiệm. địa phương tổ chức rà soát xác định và công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, vùng lộng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2024-2029.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản và xử lý nghiêm các hoạt động đánh bắt hải sản không có giấy phép, đánh bắt sai vùng, không đúng nghề.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tỉnh hiện có 1.523 tàu cá, với tổng công suất máy 553.980 CV. Trong đó, tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản 1.182 tàu và 341 tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Tổng số lao động đang hoạt động nghề cá trực tiếp khoảng 9.590 người.

Tại Đồng Tháp, đội tàu khai thác hải sản hoạt động vùng ven bờ chiếm số lượng lớn; cơ cấu nghề lưới kéo, lồng bẫy chiếm tỷ lệ cao đã làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái. Do đó, cần phải chuyển đổi sang nghề khác để đảm bảo khai thác hợp lý, cân bằng với trữ lượng và khả năng cho phép khai thác nguồn lợi hải sản; đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, ổn định thu nhập ngư dân.

Đồng Tháp có một số nhóm nghề khai thác có tính xâm hại nguồn lợi thủy sản cao cần phải nghiên cứu để chuyển đổi sang các nghề thân thiện với môi trường hoặc cần có chính sách hỗ trợ để giải bản nhằm giảm cường lực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái và phát triển bền vững./.

