Đồng Tháp: Nông sản chế biến vươn xa, tạo giá trị tỷ đô

Sản phẩm chế biến của khu vực nông thôn tỉnh Đồng Tháp hiện nay không còn là sản phẩm "đi" loanh quanh làng, xã hay các địa phương lân cận.

Hiện nay, với trợ lực từ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, cũng với các chiến lược kinh doanh của từng đơn vị, dòng sản phẩm nông nghiệp chế biến đã được lưu hành nhiều thị trường thế giới và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương.

Thúc đẩy sự phát triển khu vực nông thôn

Khởi nguồn từ nguồn nguyên liệu lúa gạo, con tôm, con cá hiện có tại các địa phương của tỉnh Đồng Tháp, các sản phẩm được chế biến từ lúa gạo như bún, miến, phở, bánh phồng tôm của tỉnh Đồng Tháp đã được nhiều quốc gia trên thế giới biết đến thông qua 2 thương hiệu là Bích Chi và Sa Giang.

Được thành lập từ năm 1966, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi có phần lớn doanh thu đến từ xuất khẩu (khoảng 70%), 30% doanh thu từ thị trường nội địa.

Theo ông Phạm Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi chia sẻ, sản phẩm của công ty hiện phân phối qua hệ thống đại lý, siêu thị trên toàn quốc và xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia bao gồm Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Bình quân doanh thu của Bích Chi từ những thị trường này gấp 3 lần thị trường nội địa.

Điển hình trong năm 2024, doanh thu của Bích Chi gần 570 tỷ đồng, khi tiêu thụ tại thị trường nội địa chỉ bằng 1/3. Bởi những người Việt Nam sống tại nước ngoài vẫn giữ thói quen sử dụng các sản phẩm từ lúa gạo truyền thống, đồng thời thông qua những con người xa xứ này, các sản phẩm chế biến từ lúa gạo của Việt Nam được nhiều người tiêu dùng nước ngoài biết đến.

Thực phẩm thuộc về khẩu vị, và sản phẩm nông nghiệp chế biến của Việt Nam cũng đa phần đáp ứng được khẩu vị của họ nên "tiếng lành đồn xa," được nhiều người lựa chọn.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát triển các thị trường xuất khẩu lớn như Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản cùng với giá bán tăng nhẹ đã giúp doanh thu cả năm tăng hơn 28%. Ngoài ra, sản lượng tiêu thụ được cải thiện cũng góp phần đưa lãi ròng tăng gần 63%.

Thông qua doanh thu của Bích Chi, Bích Chi có thêm nguồn lực mở thêm nhà máy sản xuất tại phường Sa Đéc, không những vậy, còn giúp giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động địa phương với thu nhập đủ sống, ổn định kinh tế, ông Phạm Thanh Bình cho biết thêm.

Khởi đầu chậm hơn Bích Chi, nhưng sản phẩm nông sản sấy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nam Huy Đồng Tháp dần khẳng định thương hiệu tại thị trường trong và ngoài nước với các sản phẩm trái cây sấy như: sen, khoai lang, mít, chuối… góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp tại địa phương.

Ông Huỳnh Văn Hiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nam Huy Đồng Tháp chia sẻ, để sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, công ty mạnh dạn đầu tư hệ thống kho trữ lạnh và hệ thống sấy chân không tiên tiến.

Công nhân đóng gói bánh tráng xuất khẩu tại nhà máy của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Với những hạt sen được tuyển chọn kỹ từ các đầm sen tại Đồng Tháp, công ty cho ra mắt sản phẩm hạt sen sấy đặc biệt, giúp lưu giữ trọn vẹn sự thuần khiết lâu dài của hạt sen, khắc phục tình trạng "được mùa, mất giá" hay "được giá, mất mùa."

Khi tiêu thụ tại thị trường trong nước vào thời gian đầu, chất lượng sản phẩm là yếu tố cạnh tranh chủ yếu. Nhưng càng về sau, mẫu mã bao bì trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh.

Ông Huỳnh Văn Hiệp nghiên cứu cải tiến thiết kế bao bì mang thương hiệu "Nam Huy Đồng Tháp" cho các dòng sản phẩm trái cây sấy và đăng ký bảo hộ độc quyền. Đồng thời mở rộng chế biến thêm các dòng sản phẩm nông sản đặc trưng khác như: mít, chuối, khoai lang...

Với những nỗ lực không ngừng, đến nay, mỗi tháng, đơn vị tiêu thụ hơn 300 tấn sản phẩm nông sản của nông dân trong tỉnh. Đồng thời, Nam Huy Đồng Tháp tạo được hệ thống bán hàng với hơn 50 nhà phân phối trải dài khắp mọi miền đất nước.

Hiện thương hiệu Nam Huy Đồng Tháp có hơn 15 sản phẩm được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng. Sản phẩm trái cây sấy của Nam Huy Đồng Tháp luôn đạt độ giòn, xốp cao, đặc biệt vẫn giữ được màu sắc, hương vị tự nhiên của trái cây.

Để phát triển sản xuất các sản phẩm trái cây sấy, đơn vị luôn chọn nguyên liệu trái cây được trồng phổ biến trên địa bàn huyện và tỉnh nhằm góp phần tiêu thụ nông sản cho nông dân.

"Trong quá trình phát triển sản xuất, chúng tôi không ngừng cải tiến, hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như các dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt nhất, xem ý kiến của khách hàng là động lực để ngày càng hoàn thiện sản phẩm của mình," ông Huỳnh Văn Hiệp cho biết.

Tạo thương hiệu cho nông sản

Phát triển và đưa sản phẩm nông nghiệp chế biến của Đồng Tháp vươn ra thế giới vốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa vào chiến lược phát triển kinh tế theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ); Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) và Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ).

Theo bà Võ Phương Thủy, Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp, các sản phẩm nông nghiệp chế biến được đưa vào bình chọn theo tên gọi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi được xuất khẩu sang thị trường Pháp và Canada. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Đây là hoạt động nhằm chọn những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng để tôn vinh, góp phần tạo động lực mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

Qua đó, Sở Công Thương Đồng Tháp đã tổ chức 11 cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, tham gia bình chọn sản phẩm cấp khu vực, quốc gia. Kết quả, đã có 220 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 49 sản phẩm cấp khu vực và 34 sản phẩm cấp quốc gia.

Từ những bình chọn này, các sản phẩm tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu…

Hàng năm, Sở Công Thương Đồng Tháp phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương trong việc tổ chức triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp địa phương, cấp tỉnh nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất.

Điều này góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh… Đồng thời, các đơn vị có sản phẩm được bình chọn các cấp sẽ được ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học, kỹ thuật, giúp các cơ sở mạnh dạn ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Đây là yếu tố trọng tâm trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp ở nông thôn trong thời kỳ hội nhập, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Điển hình sự hỗ trợ này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nam Huy Đồng Tháp được ngành Công thương Đồng Tháp hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm trái cây sấy; hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Các sản phẩm của Nam Huy Đồng Tháp được trưng bày giới thiệu tại các hội chợ và chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, giúp kết nối tốt hơn với thị trường tiêu thụ…

Bà Võ Phương Thủy đánh giá, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nam Huy Đồng Tháp là một trong những doanh nghiệp tiên phong của tỉnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trái cây sấy, khai thác hiệu quả lợi thế đặc thù về nông sản của Đồng Tháp.

Với định hướng phát triển sản phẩm nông sản sấy từ nguồn nguyên liệu địa phương như: sen, mít, chuối, khoai lang..., Nam Huy Đồng Tháp không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông sản chế biến mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản tươi, giải quyết đầu ra cho bà con nông dân, nhất là trong những thời điểm thị trường tiêu thụ gặp khó khăn.

Các sản phẩm trái cây sấy của đơn vị đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và bước đầu tiếp cận thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp địa phương...

Việc Nam Huy Đồng Tháp nhiều năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn là minh chứng rõ nét cho uy tín thương hiệu cũng như chất lượng sản phẩm mà Nam Huy Đồng Tháp đã không ngừng nỗ lực xây dựng.

Đây thực sự là điểm tựa quan trọng, giúp công ty củng cố niềm tin từ người tiêu dùng, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững, gắn liền với hình ảnh sản phẩm sạch, an toàn và giàu giá trị bản địa...

Thời gian tới, Sở Công Thương Đồng Tháp tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản chế biến của tỉnh đến các nhà phân phối, siêu thị; người dân, du khách trong và ngoài nước, từ đó góp phần giúp các sản phẩm này cất cánh vươn xa…bà Võ Phương Thuỷ chia sẻ.

