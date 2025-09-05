Dư âm Lễ kỷ niệm A80: Câu chuyện của giọng đọc nhận nhiệm vụ ngay trước Giờ G

Góp phần làm nên thành công của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có tổ thuyết minh gồm 13 thành viên gồm những giọng đọc tiêu biểu từ quân đội và dân sự, đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành và giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài.

Trong số đó có phát thanh viên Hồng Huệ, Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam - giọng đọc quen thuộc trên sóng phát thanh quốc gia. Ít người biết rằng mãi đến ngày 26/8, ngay trước buổi sơ duyệt chính thức, chị mới được bổ sung vào Tổ thuyết minh.

Giọng đọc hòa nhịp bước đoàn quân

Dù phóng viên đã liên hệ từ trước để phỏng vấn về quá trình thuyết minh nhưng chị Hồng Huệ từ chối chia sẻ bất cứ điều gì để có thể tập trung toàn bộ tâm trí của Lễ kỷ niệm A80.

Sau khi buổi lễ thành công, chị Hồng Huệ mới nhắn tin: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, tôi thật sự hạnh phúc.”

Phát thanh viên Hồng Huệ trong cabin thuyết minh. (Ảnh: NVCC)

Trong cuộc trò chuyện sau đó, giọng chị vẫn còn nguyên sự xúc động: “Được góp mặt trong Tổ thuyết minh A80 là một vinh dự lớn lao. Tôi biết ơn Ban lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng nghiệp và các đơn vị huấn luyện đã tin tưởng, tạo điều kiện để tôi được trải qua khoảnh khắc thiêng liêng này. Khi giọng mình vang lên trên khắp mọi miền, truyền đi niềm tin và niềm tự hào dân tộc, đó là hạnh phúc trọn vẹn nhất của người làm nghề phát thanh viên.”

Bấy giờ chị mới tiết lộ rằng ngày 26/8, ngay trước buổi sơ duyệt chính thức, chị được giao nhiệm vụ thuyết minh. Khoảnh khắc ấy mang đến không ít áp lực và lo lắng, nhưng với chị, đây vừa là vinh dự, vừa là sứ mệnh cao cả.

Thời gian gấp gáp, cường độ tập luyện căng thẳng, song lợi thế của chị là giọng đọc đã rèn luyện bền bỉ qua hơn 25 năm gắn bó với VOV.

Phát thanh viên Hồng Huệ hòa chung niềm tự hào cùng đón mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

“Những ngày đó, chúng tôi gác lại việc riêng, tập trung hoàn toàn cho nhiệm vụ. 3 giờ chiều đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để thử âm thanh, tối muộn mới trở về sau những buổi hợp luyện kéo dài đến 11 giờ đêm. Dù mệt, ai cũng kiên trì vì mục tiêu duy nhất: Làm sao để lời thuyết minh hòa nhịp cùng bước chân diễu binh vừa hùng tráng, vừa trang nghiêm,” chị Huệ kể.

Trước mỗi buổi tập, cả tổ dành 30 phút luyện hơi, luyện giọng, tập đơn, tập đôi rồi hợp luyện.

“Đọc phải chính xác tuyệt đối. Đây là ngày trọng đại của đất nước, tôi không được phép sai sót, nên tôi luôn nhắc bản thân phải cẩn thận, tập trung cao độ và giữ vững sự tỉnh táo trong từng câu chữ,” chị Huệ chia sẻ.

Thách thức lớn nhất với phát thanh viên chính là việc thay đổi phong cách đọc. Nếu như trên sóng thời sự, chị Huệ được biết đến với giọng điệu nghiêm trang, giàu tính thông tin thì việc thuyết minh trong Lễ diễu binh lại đòi hỏi sự dứt khoát, mạnh mẽ và truyền cảm.

“Tôi được nhận xét có giọng khỏe, vang, sáng nhưng trong Lễ kỷ niệm A80, giọng đọc phải tôn vinh được tinh thần, khí thế của từng khối diễu binh, diễu hành và vị thế quốc gia,” chị nói.

Chị phải vừa luyện giọng, vừa làm quen với áp lực trong cabin thuyết minh – nơi mọi lời nói phát ra đều trực tiếp lên sóng truyền hình quốc gia, dưới sự chỉ đạo đồng thời của đạo diễn truyền hình và tổng chỉ huy quân đội.

“Không khí trong cabin căng thẳng, nóng bức và áp lực đè nặng. Tôi lo đến mức nhiều ngày liền không dám chia sẻ công việc của mình mà chỉ tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ,” chị Huệ bộc bạch.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cùng các thành viên Tổ thuyết minh. (Ảnh: NVCC)

Chính tinh thần đó giúp chị sẵn sàng cho nhiệm vụ cao cả ở lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình.

Với chị, những hình ảnh để lại nhiều xúc động nhất chính là những hàng quân trang nghiêm, những chiến sĩ đặc công, biệt động, lực lượng công an nhân dân, cùng các khí tài quân sự hiện đại lăn bánh trên quảng trường.

“Tôi tin đó không chỉ là ấn tượng cá nhân mà còn là cảm xúc chung của hàng triệu người dân Việt Nam. Những hình ảnh ấy sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim mỗi người – như biểu tượng về sức mạnh, sự gắn kết và ý chí bảo vệ Tổ quốc,” phát thanh viên Hồng Huệ nói.

Theo đuổi nghệ thuật của giọng nói

Nhiệm vụ A80 càng ý nghĩa hơn khi gắn với chặng đường 80 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam – nơi Hồng Huệ đã gắn bó từ năm 2002.

Trước khi đến VOV, chị là phát thanh viên truyền hình. Năm đó, Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển phát thanh viên, cả nước có hàng nghìn hồ sơ. Chị may mắn vượt qua nhiều vòng thi khắt khe và trở thành một trong số ít được chọn.

“Quyết định rời truyền hình để theo đuổi phát thanh với tôi vừa là lựa chọn, vừa là sự hy sinh. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc, vì phát thanh chính là nghệ thuật của giọng nói, nơi tôi tìm thấy chính mình,” chị Huệ tâm sự.

Chị Hồng Huệ đã có kinh nghiệm 25 năm làm phát thanh. (Ảnh: NVCC)

Chị vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu được nghe giọng các bậc tiền bối như các Nghệ sỹ ưu tú Kim Cúc, Việt Hùng, Hà Phương, Hoàng Yến… cất lên trên sóng. Đó không chỉ là thần tượng, mà còn là kim chỉ nam để chị kiên trì rèn luyện, giữ giọng đọc chuẩn mực nhưng vẫn có dấu ấn riêng.

Hơn 25 năm cống hiến, Hồng Huệ đã trở thành một trong những giọng đọc được khán giả cả nước tin yêu. Từ các chương trình thời sự chính luận đến những phút lắng đọng trong “Đọc truyện đêm khuya,” “Tiếng thơ,” giọng chị luôn là nhịp cầu kết nối tác giả với người nghe.

“Phát thanh viên không chỉ đọc, mà còn phải cảm. Nếu bản thân không rung động thì người nghe cũng không thể chạm tới tầng sâu cảm xúc,” chị chia sẻ.

Đóng góp của chị được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng: Giọng Vàng Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022, Phát thanh viên xuất sắc của VOV, cùng nhiều tác phẩm báo chí đạt giải thưởng quốc gia. Đặc biệt, giọng nói của chị được chọn làm giọng AI trong Triển lãm Thành tựu Đất nước tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) giúp công chúng, nhất là giới trẻ, tiếp cận lịch sử bằng cách thức mới mẻ./.

Đại tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đánh giá Tổ thuyết minh của Lễ kỷ niệm A80 đã rèn luyện không chỉ về giọng đọc mà còn cả thể lực, để đảm bảo thực hiện thành công buổi lễ kỷ niệm đặc biệt. Họ là những người đứng sau sân khấu, nhưng tiếng vang thì đi rất xa. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là tình yêu dành cho Tổ quốc, những người thầm lặng trong cabin ấy đã góp phần làm nên thành công rực rỡ của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

