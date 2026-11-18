Gói thầu cuối cùng của Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc sẽ được hoàn thành trước ngày 30/12/2026 nhằm đảm bảo thông tuyến đường kết nối giữa các tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Theo ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư), Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc được khởi công từ tháng 12/2021, đến nay đã hoàn thành 11/11 gói thầu, trong đó có một gói đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng, 10/11 gói đã hoàn thành xây lắp và đang tiến hành thủ tục bàn giao cho Sở Xây dựng các tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Cụ thể, các Gói thầu XL01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11 dự kiến bàn giao xong trong tháng 11/2026 (gói XL-09 đã bàn giao trong 2025), còn Gói xây lắp XL-04 do thiên tai lũ quét trong tháng 7/2026 xảy ra ở Mường Than gây ra sạt lở, hư hỏng, mất đường một số điểm phải xử lý kiên cố hóa theo lệnh xây dựng khẩn cấp sẽ hoàn thành và bàn giao trước 30/12/2026.

Ông Dương An Hải, Giám đốc Ban Điều hành dự án (Ban Quản lý dự án 2) cho biết khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thuộc gói thầu XL-04 (từ Km64+272-Km84+554), giá trị gần 347,5 tỷ đồng, do nhà thầu Tập đoàn Cienco4 thi công.

“Thời điểm xảy ra lũ quét, các gói thầu của dự án này đã cơ bản hoàn thành và đang thực hiện thủ tục bàn giao, đưa vào khai thác. Lũ quét tràn qua gây hư hỏng nặng nề kết cấu hạ tầng giao thông, sạt lở nhiều đoạn trên Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32, đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng của nhân dân,” ông Hải đánh giá.

Gói thầu XL-04 ghi nhận khoảng 12 vị trí sạt lở trên đèo Khau Co, nghiêm trọng nhất là đoạn từ Km74+850 đến Km75+200 (tương ứng Km354 Quốc lộ 32), lũ quét và sạt lở đất gây tê liệt giao thông tại nhiều đoạn tuyến.

Tại vị trí Km354+500, trên mặt đường xuất hiện vết nứt gãy ở phạm vi khoảng 1/3 bề rộng mặt đường với chiều dài gần 500m, nền đường, mặt đường và rãnh phía trái tuyến bị hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đây là khu vực có cao độ mặt đường tương đương cao độ vỉa hè và nền nhà dân, có các hộ dân sinh sống sát dọc hai bên tuyến.

Ngày 4/11/2026, Bộ Xây dựng đã ra quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, trong đó điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục sửa chữa, kiên cố hóa 18 vị trí trên Quốc lộ 279, Quốc lộ 32 qua địa bàn tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Chi phí dự kiến khoảng 82,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện 31/12/2026.

Ông Hải cho biết hiện nay, Liên danh nhà thầu xây lắp Công ty Vĩnh Hưng và Công ty Lộc Phát Hòa Bình đang đẩy nhanh triển khai thi công trên công trường.

Trong đó, Công ty Lộc Phát Hòa Bình chịu trách nhiệm thi công 16 vị trí kiên cố hóa, đang triển khai 7 mũi thi công, huy động 140 công nhân cùng trang thiết bị máy móc trên công trường, sản lượng hiện đạt hơn 40%. Công ty Vĩnh Hưng đảm trách thi công 2 vị trí gia cố mái ta luy dương bị sạt trượt. Nhà thầu huy động 20 công nhân, triển khai tại 2 mũi thi công được gần 300 lỗ khoan, đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ.

Dự án kết nối giao thông miền núi phía bắc được khởi công từ tháng 12/2021, tổng mức đầu tư hơn 6.018 tỷ đồng (tương đương hơn 265 triệu USD) gồm: vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hơn 4.249 tỷ đồng, nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia hơn 144 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước.

Dự án gồm 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 200km, trong đó tuyến kết nối Lai Châu với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (qua 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu) có chiều dài khoảng 147km; tuyến kết nối Nghĩa Lộ với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai dài khoảng 53km.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục giao thông huyết mạch, rút ngắn quãng đường từ Lai Châu đến tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ về kinh tế, du lịch và giao thương cho vùng Tây Bắc./.

Công bố khẩn cấp thiên tai, khắc phục hư hỏng Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32 Các phân đoạn trên tuyến Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 qua xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) bị hư hỏng do ảnh hưởng mưa lũ và đã được Bộ Xây dựng công bố khẩn cấp khắc phục để đảm bảo đi lại cho người dân.