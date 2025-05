Dự báo thời tiết ngày 17/5: Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa rất to, cảnh báo sạt lở

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ chiều tối 17/5 đến đêm 18/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông. Vùng núi và trung du Bắc Bộ lượng mưa 40-90mm, có nơi nhỏ150 mm.

Khu vực Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa 30–60 mm, có nơi nhỏ 80 mm.

Dự báo sau ngày 19/5 mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Cảnh báo thiên tai đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Mưa lớn nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực miền núi.

Dự báo thời tiết hôm nay 17/5, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, riêng phía Nam có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ C cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Lào Cai: Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 1 người tử vong tại Sa Pa Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết vào lúc 4 giờ 40 sáng 15/5, tại tổ dân phố số 3, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa đã xảy ra vụ sạt đất, làm sập 1 nhà dân, khiến 1 người tử vong.