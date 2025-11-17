Dư cung dầu tăng, OPEC+ đứng trước ngã ba đường

Các nhà giao dịch dầu mỏ không kỳ vọng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, sẽ cắt giảm sản lượng dầu trong năm 2026, mặc dù các dự báo cho thấy dư cung toàn cầu có thể kéo giá dầu xuống thấp hơn.

Khoảng 2/3 trong số 25 nhà môi giới và chuyên gia được Bloomberg News khảo sát cho rằng OPEC+ sẽ không cắt giảm sản lượng dầu trong năm 2026.

Chưa tới 1/3 số nhà môi giới và chuyên gia nói trên dự đoán OPEC+ sẽ giảm nguồn cung. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là động thái cắt giảm sản lượng đầu tiên sau hơn hai năm.

Mặc dù nhiều chuyên gia dự báo dư cung dầu mỏ toàn cầu sẽ xảy ra vào năm 2026, nhưng họ vẫn cho rằng mức dư cung này chưa đủ lớn để kéo giá dầu xuống.

Giá dầu giao kỳ hạn đã giảm 14% từ đầu năm nay xuống còn khoảng 64 USD/thùng tại London, gây sức ép tài chính lên các thành viên OPEC+.

Một số dự báo từ Phố Wall cho rằng giá dầu sẽ còn tiếp tục giảm. Ngân hàng Morgan Stanley nhận định rằng khả năng OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu trong năm 2026 là “rất lớn” nhằm tránh một đợt sụt giảm giá mạnh.

Ông Greg Brew, chuyên gia phân tích cấp cao tại Eurasia Group, cho rằng việc OPEC+ đảo ngược chính sách và cam kết cắt giảm sản lượng chỉ có thể xảy ra nếu nhu cầu giảm mạnh, giá dầu xuống dưới 50 USD/thùng, và OPEC nhận thấy cần phải điều chỉnh chính sách sản lượng để ứng phó với những biến động của thị trường.

Trong bối cảnh nhu cầu dầu còn yếu, trong khi nguồn cung từ Mỹ, Brazil và Guyana tiếp tục tăng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức cao chưa từng thấy kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19 năm 2020./.

OPEC+ nhất trí tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1 năm 2026 8 thành viên của nhóm OPEC+, gồm Nga và Saudi Arabia, sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý 1 năm 2026.