Đoàn tàu du lịch cao cấp Chapa-Tonkin Heritage Express vừa chính thức được Công ty Cổ phần Du lịch Chapa phối hợp với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đưa vào khai thác chuyến tàu đầu tiên trên tuyến Hà Nội-Lào Cai.

Theo đó, chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ Ga Hà Nội tối 23/11, chở khoảng 160 du khách quốc tế, đến Ga Lào Cai vào sáng sớm 24/11 sau hành trình khoảng 8 giờ.

Đoàn tàu được thiết kế theo phong cách kiến trúc Đông Dương, kết hợp các họa tiết, chất liệu văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc, mang đến trải nghiệm mới cho hành khách trên hành trình đến Lào Cai, Sa Pa.

Điểm nhấn của đoàn tàu là sự kết hợp giữa tinh thần kiến trúc Đông Dương với các yếu tố văn hóa bản địa. Không gian bên trong sử dụng vách gỗ, ánh sáng ấm áp, kết hợp họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn văn hóa người H'Mông cùng những chất liệu, màu sắc gắn với đời sống vùng cao.

Các toa xe được cải tạo thành những không gian mang dấu ấn riêng, trong đó có toa khách bố trí quầy bar phục vụ hành khách. Qua cách bài trí, những giá trị văn hóa truyền thống được đưa vào trải nghiệm di chuyển, giúp hành trình bằng tàu hỏa không chỉ đơn thuần là đi lại mà còn là dịp tìm hiểu văn hóa, con người vùng Tây Bắc.

Ông Vũ Xuân Hân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Chapa cho biết dự án được khởi động cách đây hơn một năm, với mục tiêu cải tạo các toa xe khách đang khai thác, đồng thời thiết kế không gian trải nghiệm văn hóa trên tàu.

“Có hành trình bắt đầu từ điểm đến, có hành trình bắt đầu từ giấc mơ và điều hành khách nhớ về điểm đến đó là những vùng đất mới, văn hóa, khoảnh khắc cuộc sống... Các chuyến tàu ở Việt Nam chạy trên những đường ray có tuổi đời hơn 100 năm, vì vậy hành khách có thể cảm nhận được sự lắc lư nhẹ theo nhịp chuyển động của tàu, kèm theo tiếng bánh xe, đây là một trải nghiệm độc đáo trong hành trình khám phá Việt Nam,” ông Hân nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, tuyến Hà Nội-Lào Cai là một hành lang có lợi thế đặc biệt. Từ Thủ đô, hành khách đến với Lào Cai, Sa Pa và không gian văn hóa giàu bản sắc của vùng Tây Bắc.

Ngành Đường sắt sẽ tập trung bảo đảm an toàn chạy tàu, chất lượng hạ tầng, phối hợp tổ chức vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nam nhìn nhận, với khách du lịch trong nước và quốc tế, hành trình bằng tàu hỏa có thể trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi, thay vì chỉ là phương tiện tiếp cận điểm đến. Vì thế, sản phẩm phải được tổ chức đồng bộ từ khâu đặt vé, đón tiễn tại ga, trải nghiệm trên tàu đến kết nối phương tiện, lưu trú và dịch vụ du lịch ở điểm đến.

“Ngành Đường sắt sẽ tập trung bảo đảm an toàn chạy tàu, chất lượng hạ tầng, phối hợp tổ chức vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ. Việc hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư sản phẩm du lịch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa dịch vụ, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của các tuyến đường sắt gắn với những điểm đến du lịch,” ông Nam khẳng định./.

Đường sắt chạy tàu Hà Nội-Thái Nguyên, khám phá ẩm thực và văn hóa trà Với sự kết hợp giữa tàu hỏa và ôtô cùng lịch chạy tàu ngày vào cuối tuần, tàu hỏa chặng Hà Nội-Thái Nguyên mở ra hướng khai thác mới trong phát triển sản phẩm du lịch liên kết giữa hai địa phương.