EU vận hành hệ thống kiểm soát biên giới điện tử EES tại khu vực Schengen

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/4 (giờ địa phương) đã đồng loạt triển khai Hệ thống Xuất/Nhập cảnh (EES) - hệ thống kiểm soát biên giới điện tử - tại toàn bộ các quốc gia thuộc khối Schengen, với mục đích tăng cường an ninh biên giới.

EES là hệ thống công nghệ hiện đại nhằm số hóa việc ghi nhận hoạt động nhập cảnh và xuất cảnh của công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU) khi lưu trú ngắn hạn tại 29 quốc gia châu Âu.

Thay thế phương thức đóng dấu hộ chiếu truyền thống, hệ thống này thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin sinh trắc học và hành trình di chuyển, qua đó tạo lập nguồn dữ liệu chính xác, đáng tin cậy phục vụ công tác quản lý biên giới.

Việc vận hành EES được đánh giá sẽ giúp các cơ quan chức năng phát hiện hiệu quả các trường hợp lưu trú quá hạn, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận giấy tờ và giả mạo danh tính.

Hệ thống đã được triển khai theo lộ trình từ tháng 10/2025 và ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Tính đến nay, hơn 52 triệu lượt nhập cảnh và xuất cảnh đã được xử lý thông qua EES, với trên 27.000 trường hợp bị từ chối nhập cảnh. Trong số này, gần 700 cá nhân được xác định có nguy cơ đe dọa an ninh đối với khối.

Khi vận hành đầy đủ, thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký đối với mỗi du khách trung bình chỉ khoảng 70 giây, góp phần nâng cao hiệu quả và trải nghiệm tại các cửa khẩu.

Kể từ thời điểm này, hệ thống EES đã hiện diện tại tất cả các điểm kiểm soát biên giới bên ngoài của EU. Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên nhằm bảo đảm việc triển khai diễn ra đồng bộ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch điều hành EC Henna Virkkunen phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ nhận định, việc đưa EES vào vận hành toàn diện là bước tiến lớn trong việc củng cố an ninh cho EU và công dân của khối.

Theo bà Virkkunen, hệ thống này giúp trang bị cho các tuyến biên giới bên ngoài những công nghệ tiên tiến, có khả năng tương tác cao, cho phép nhận diện rủi ro theo thời gian thực, xử lý hiệu quả tình trạng cư trú quá hạn, đồng thời góp phần tăng cường niềm tin vào không gian Schengen.

Trong khi đó, Cao ủy phụ trách nội vụ và di trú Magnus Brunner nhấn mạnh rằng EES là cột mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa và siết chặt quản lý biên giới của châu Âu.

Hệ thống cho phép theo dõi rõ ràng việc ra vào EU của công dân nước ngoài, bao gồm thời gian và địa điểm, qua đó bảo đảm tốt hơn an ninh cho người dân, ưu tiên hàng đầu của Liên minh./.

