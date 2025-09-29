Kinh tế

Genmab chi 8 tỷ USD thâu tóm Merus, đẩy nhanh thương mại hóa thuốc ung thư

Tập đoàn công nghệ sinh học Genmab công bố thương vụ mua lại Merus trị giá 8 tỷ USD, nhằm rút ngắn lộ trình đưa liệu pháp “petosemtamab” điều trị ung thư đầu và cổ ra thị trường từ năm 2027.

Trụ sở Tập đoàn công nghệ sinh học Genmab tại Đan Mạch. (Nguồn: thedanishdream)

Ngày 29/9, Tập đoàn công nghệ sinh học Genmab của Đan Mạch cho biết sẽ chi 8 tỷ USD mua lại công ty Merus của Hà Lan, đơn vị đang phát triển loại thuốc điều trị ung thư đầu và cổ đầy hứa hẹn.

Theo ông Jan van de Winkel, Giám đốc điều hành của Genmab, thương vụ này có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình chuyển đổi của tập đoàn thành đơn vị dẫn đầu về công nghệ sinh học toàn cầu.

Hiện nay, liệu pháp điều trị ung thư “petosemtamab” của Merus đang trong giai đoạn phát triển lâm sàng thứ 3 và có thể được đưa ra thị trường vào năm 2027.

Ông van de Winkel cho rằng loại thuốc này có tiềm năng trở thành liệu pháp mang tính đột phá cho bệnh nhân mắc các bệnh ung thư ở đầu và cổ trong thời gian tới.

Tập đoàn Đan Mạch kỳ vọng loại thuốc mới sẽ đóng góp ít nhất 1 tỷ USD vào doanh thu hằng năm của tập đoàn vào năm 2029 và có thể tăng lên nhiều lần trong các năm tiếp theo.

Genmab hiện đang sở hữu loại thuốc điều trị ung thư Darzalex, được sử dụng để chữa trị loại ung thư tủy xương gọi là đau tủy và do hãng Johnson & Johnson phân phối./.

