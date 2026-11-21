Thị trường nông sản thế giới tuần qua chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các mặt hàng. Tại châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Thái Lan vọt lên các mức cao kỷ lục nhiều tháng, trái ngược với đà hạ nhiệt tại Việt Nam.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương và ngô đồng loạt đi xuống dưới áp lực từ đồng USD mạnh lên, trong khi giá lúa mì vẫn giữ được đà tăng.

Thị trường gạo châu Á

Kết thúc tuần giao dịch, trong khi giá gạo tại Ấn Độ leo dốc lên mức cao nhất trong 19 tháng và giá gạo Thái Lan chạm đỉnh gần hai năm, còn giá gạo Việt Nam lại điều chỉnh giảm.

Cụ thể, giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025 nhờ đồng rupee mạnh lên và nhu cầu thu mua ổn định từ các quốc gia châu Phi. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 394-398 USD/tấn, tăng so với 385-390 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm cũng tăng lên mức 395-400 USD/tấn.

Giới thương nhân nhận định giá lúa nội địa tăng, nhu cầu duy trì từ châu Phi cùng với việc đồng rupee lên giá đã đóng vai trò quan trọng hỗ trợ giá gạo xuất khẩu trong 3-4 tuần qua. Ngoài ra, những lo ngại về lượng mưa gió mùa thấp hơn mức bình thường và thời tiết bất lợi cũng góp phần giữ giá gạo ở mức cao. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ vẫn sẽ tăng trong năm nay và năm tới nhờ lượng dự trữ trong kho dồi dào.

Một cửa hàng bán gạo tại tỉnh Narathiwat (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2024 là 505-510 USD/tấn, tăng so với mức 495-500 USD/tấn của tuần trước. Một nhà giao dịch tại Bangkok nhận định các đợt thu mua bổ sung từ Philippines, Indonesia cùng các đơn hàng rải rác từ Nhật Bản đã thúc đẩy giá xuất khẩu tăng cao. Một thương nhân khác cho biết giá lúa trong nước tăng cùng tâm lý lo ngại hiện tượng El Nino làm giảm sản lượng cũng giữ giá gạo Thái Lan ở mức cao.

Trái ngược với đà tăng tại Ấn Độ và Thái Lan, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần. Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 475-485 USD/tấn, giảm từ mức 490-495 USD/tấn của tuần trước. Một nhà giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh cho hay giá giảm do thị trường thiếu vắng người mua ở các mức giá cao trước đó.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20/11, trong đó đậu tương chịu áp lực từ sức mạnh của đồng USD khiến nông sản Mỹ giảm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng đậu tương giao kỳ hạn giảm 0,02% xuống 12,0725 USD/bushel và ghi nhận mức giảm 0,17% trong tuần. Hợp đồng lúa mì giảm 0,42% còn 5,925 USD/bushel, nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Hợp đồng ngô giảm 0,28% xuống 4,5125 USD/bushel và cùng xu hướng giảm với đậu tương. (1 bushel lúa mì/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Về hoạt động xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo doanh số xuất khẩu đậu tương trong tuần kết thúc ngày 12/11 đạt 1,501 triệu tấn cho niên vụ hiện tại, cùng đơn hàng bán tư nhân 200.844 tấn sang Mexico cho niên vụ 2026/2027. Đối với lúa mì, dù giá giảm trong phiên cuối tuần, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi hàng loạt giá thầu quốc tế mới từ Hàn Quốc với 100.000 tấn, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) 89.000 tấn và Jordan 120.000 tấn.

Thị trường càphê

Thị trường càphê diễn biến có phần tiêu cực khi giá Robusta cả trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu xuống mức thấp nhất trong hai năm rưỡi.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2027 giảm 41 USD xuống 2.978 USD/tấn, kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 47 USD còn 2.941 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5/2027 cũng giảm 48 USD xuống 2.926 USD/tấn. Thậm chí, càphê Robusta đã có thời điểm lùi xuống 2.972 USD/tấn, chính thức đánh mất mốc 3.000 USD/tấn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồng Điệp/TTXVN)

Theo giới quan sát, áp lực giảm giá đến từ nguồn cung vụ thu hoạch mới của Việt Nam bắt đầu đổ ra thị trường với khối lượng lớn, giúp các nhà rang xay có thêm lựa chọn thu mua. Ngoài ra, đồng real Brazil suy yếu cũng thúc đẩy các nhà sản xuất nước này gia tăng bán ra.

Ngược lại, trên sàn New York, giá càphê Arabica diễn biến phân hóa. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,10 xu lên 282,05 xu/lb; kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 0,55 xu lên 276,00 xu/lb. Tuy nhiên, các kỳ hạn tháng 5 và tháng 7/2027 lần lượt giảm 0,55 xu xuống 268,20 xu/lb và 261,85 xu/lb. (1 lb = 0,45 kg). Đà tăng của Arabica bị hạn chế bởi lượng càphê Brazil chờ kiểm định tại các kho ICE tăng cao và dự báo của USDA về sản lượng Colombia niên vụ 2026-2027 tăng 5,9% lên 13,4 triệu bao.

Tại thị trường trong nước, giá càphê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên ngày 21/11 đồng loạt giảm mạnh 1.000 đồng/kg, lùi về vùng giá thấp nhất trong gần ba năm qua. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng 73.200-74.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông cũ), giá thu mua đạt 74.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 73.800 đồng/kg. Thấp nhất là Lâm Đồng khi giá rớt xuống 73.200 đồng/kg. Nguồn cung mùa vụ dồi dào kết hợp cùng đà sụt giảm của giá Robusta quốc tế đang gia tăng áp lực lên thị trường nội địa./.

Thị trường nông sản: Giá gạo châu Á đồng loạt tăng cao Tại châu Á, giá gạo xuất khẩu đồng loạt bứt phá, giá gạo Ấn Độ chạm đỉnh hơn một năm và gạo Việt Nam leo lên mức cao nhất hai tháng, trong khi đó, tại Mỹ, giá ngũ cốc đồng loạt lao dốc.