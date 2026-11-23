Ngày 23/11, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã phát hiện và quy tập được hai hài cốt liệt sỹ tại khu vực gần suối Lơ Bơ, làng Vơn, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Đây là kết quả từ quá trình xác minh thông tin do người dân địa phương cung cấp về nơi an táng các chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến.

Theo thông tin từ Đội K52, qua nguồn tin của Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Chro, đơn vị nắm được thông tin về mộ liệt sỹ tại khu vực làng Vơn. Đội K52 đã tiến hành xác minh, gặp gỡ những người am hiểu lịch sử địa phương để làm rõ thông tin.

Theo ông Siu Drênh (sinh năm 1978), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yang Nam (cũ), khi còn sống, cha ông là ông Chưih (sinh năm 1938) và ông Đinh Bơi (sinh năm 1938), cùng trú tại làng Vơn, từng kể lại câu chuyện khoảng năm 1968, Trung đoàn 95 tham gia chiến đấu tại khu vực Phú Bổn, Cheo Reo.

Trong quá trình cơ động về nơi trú quân, có 2 bộ đội bị thương (một chiến sỹ và một y tá) ở lại làng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả 2 đã hy sinh sau đó và được người dân địa phương đưa đi an táng gần làng.

Quá trình xác minh, ông Siu Hnen, người dân làng Vơn cũng cung cấp thêm thông tin từng nghe những người lớn tuổi trong làng kể về một ngôi mộ bộ đội tại khu vực này.

Ông cho biết từng nhìn thấy trên mộ có mũ cối, bình tông và lọ Penicillin (thuốc kháng sinh), được người dân đặt theo phong tục khi an táng người đã khuất.

Từ ngày 11 đến 23/11/2026, Đội K52 đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tại khu vực được cung cấp thông tin. Đến ngày 23/11, đơn vị lần lượt quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ. Cả 2 hài cốt đều đã phân hủy nhiều, chủ yếu còn các đoạn xương cẳng tay, cẳng chân, mảnh xương hộp sọ, xương hàm, răng và nhiều mảnh xương vụn.

Đáng chú ý, tại vị trí hài cốt thứ hai, lực lượng tìm kiếm phát hiện 3 hạt cúc áo màu trắng, được xác định là di vật của trang phục y tá, cùng các mảnh tăng vụn. Tại vị trí hài cốt thứ nhất cũng phát hiện các mảnh tăng vụn. Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm gồm 3 chiếc răng đối với mỗi hài cốt để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sỹ. Hai hài cốt được tìm thấy tại khu vực gần suối Lơ Bơ, thuộc khu đất của ông Siu Anip, làng Vơn, cách khu dân cư khoảng 50m.

Việc quy tập thêm 3 hài cốt liệt sỹ thể hiện nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong cung cấp thông tin, góp phần đưa các anh hùng, liệt sỹ trở về với đất mẹ.

Hiện Đội K52 tiếp tục báo cáo cấp trên để theo dõi, chỉ đạo các bước tiếp theo trong công tác bảo quản, giám định và xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, từ ngày 1/1/2025 đến nay, các lực lượng trên địa bàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 127 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 93 hài cốt ở trong nước và 34 hài cốt tại Campuchia./.

Gia Lai đưa các hài cốt liệt sỹ trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường Từ ngày 26/7-24/9/2026, Đội K52 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng (tỉnh Gia Lai) tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sỹ.