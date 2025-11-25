Giá vàng châu Á chạm đỉnh hơn một tuần sau các bình luận từ Fed

Giá vàng tiếp tục đà tăng tại châu Á và chạm mức cao nhất trong hơn một tuần trong phiên 25/11, sau những bình luận ôn hòa từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 13 giờ 31 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên mức 4.141,49 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 14/11, tiếp nối đà tăng 1,8% của phiên trước đó. Giá vàng giao tháng 12/2025 của Mỹ cũng tăng 1,1%, đạt mức 4.139,10 USD/ounce.

Thống đốc Fed Christopher Waller ngày 24/11 nhận định thị trường việc làm hiện đã suy yếu ở mức độ đủ để Fed thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các hành động tiếp theo sẽ phụ thuộc vào loạt dữ liệu sắp tới.

Những bình luận của ông Waller được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams tuần trước cũng cho rằng rằng lãi suất của Mỹ có thể sẽ giảm trong thời gian tới.

Các bình luận nói trên của các quan chức Fed đã làm gia tăng những dự đoán rằng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư hiện đang đặt cược 81% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, tăng mạnh so với mức 40% của tuần trước.

Vàng - một loại tài sản không sinh lãi - thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Các dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn do việc chính phủ đóng cửa - bao gồm doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất của Mỹ - dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.

Tuy nhiên, đà tăng trong phiên này của vàng bị hạn chế phần nào khi đồng USD vẫn giữ vững ở mức gần đỉnh 6 tháng thiết lập vào tuần trước.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao đi ngang ở mức 51,43 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.553,65 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,4-152,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua./.

