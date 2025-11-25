Giá vàng tăng hơn 1% nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 24/11, khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025 đang ngày càng tăng.

Vào lúc 1 giờ 43 phút ngày 25/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên mức 4.111,86 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,4%, đạt mức 4.094,2 USD/ounce.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng đầu tư TD Securities, nhận định rằng thị trường ngày càng tin tưởng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Thống đốc Fed Christopher Waller đã khơi dậy sự lạc quan vào ngày 24/11 sau khi bày tỏ sự ủng hộ cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Trước đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams tuần trước cho biết lãi suất tại Mỹ có thể giảm trong thời gian tới. Theo ông, động thái này sẽ không gây rủi ro cho mục tiêu lạm phát của Fed, đồng thời giúp ngăn chặn đà suy giảm của thị trường lao động.

Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch công bố ngày 24/11, tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng tới hiện ở mức 79%. Vàng - vốn là loại tài sản không mang lại lợi suất - thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ông Melek cũng cho biết giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu sắp tới với kỳ vọng các chỉ số này có thể sẽ yếu đi đôi chút.

Ông dự đoán lạm phát sẽ không quá cao và tất cả những yếu tố này đều báo hiệu triển vọng tích cực cho vàng.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Kim loại quý này đã trong giai đoạn củng cố kể từ khi tăng vọt lên mức giá cao kỷ lục trên 4.380 USD/ounce vào tháng 10. Giá vàng vẫn tăng khoảng 54% trong năm nay, được hỗ trợ bởi những bất ổn thương mại và địa chính trị, cũng như lo ngại về triển vọng tài khóa xấu đi của nhiều chính phủ.

Về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn, ông Ahmad Assiri, chiến lược gia tại sàn giao dịch ngoại hối và hợp đồng chênh lệch Pepperstone Group Ltd., cho biết lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed khá khó dự đoán, khi các nhà hoạch định chính sách dường như chia rẽ sâu sắc về vấn đề này, do đó ông dự đoán vàng có thể sẽ tiếp tục dao động quanh mức hiện tại và khó có biến động lớn trong thời gian tới.

Trong khi đó, bà Rhona O'Connell, chuyên gia phân tích tại công ty dịch vụ tài chính StoneX, nhận định rằng với việc các tranh luận về chính sách của Fed ngày càng thu hút sự chú ý, cùng những biến động địa chính trị, đặc biệt là vấn đề Ukraine, vàng vẫn có khả năng thu hút lực mua. Tuy nhiên, theo quan điểm của bà, giá vàng sẽ vẫn dao động trong biên độ từ 4.000-4.100 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 50,84 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.545,91 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 25/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,40-150,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

