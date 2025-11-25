Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 152,4 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (25/11), giá vàng miếng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng thêm 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 150,4-152,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 149,9-152,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 2 triệu đồng/lượng so với ngày 24/11.

Cùng xu hướng với vàng vàng SJC, giá vàng nhẫn cũng tăng 2 triệu đồng/lượng so với ngày 24/11, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch từ 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 148,8-151,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.140 USD/ounce, tăng 90 USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,7 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.146 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 24/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh cùng chiều khi cộng thêm 2 đồng .

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.153-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.178-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.183-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.140-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Thị trường vàng trước sức ép lớn: Khát cung, giá tăng, giải pháp nào ổn định? Thị trường vàng Việt Nam đang trải qua biến động mạnh về giá và nguồn cung, cần giải pháp để ổn định và minh bạch hóa thị trường vàng trong nước.