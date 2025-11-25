Giá vàng ngày 25/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 24/11, khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025 đang ngày càng tăng.

Vào lúc 1 giờ 43 ngày 25/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên mức 4.111,86 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,4%, đạt mức 4.094,2 USD/ounce.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng đầu tư TD Securities, nhận định rằng thị trường ngày càng tin tưởng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Thống đốc Fed Christopher Waller đã khơi dậy sự lạc quan vào ngày 24/11 sau khi bày tỏ sự ủng hộ cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Trước đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams tuần trước cho biết lãi suất tại Mỹ có thể giảm trong thời gian tới. Theo ông, động thái này sẽ không gây rủi ro cho mục tiêu lạm phát của Fed, đồng thời giúp ngăn chặn đà suy giảm của thị trường lao động.

Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch công bố ngày 24/11, tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng tới hiện ở mức 79%.

Vàng - vốn là loại tài sản không mang lại lợi suất - thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ông Melek cũng cho biết giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu sắp tới với kỳ vọng các chỉ số này có thể sẽ yếu đi đôi chút. Ông dự đoán lạm phát sẽ không quá cao và tất cả những yếu tố này đều báo hiệu triển vọng tích cực cho vàng.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Kim loại quý này đã trong giai đoạn củng cố kể từ khi tăng vọt lên mức giá cao kỷ lục trên 4.380 USD/ounce vào tháng 10. Giá vàng vẫn tăng khoảng 54% trong năm nay, được hỗ trợ bởi những bất ổn thương mại và địa chính trị, cũng như lo ngại về triển vọng tài khóa xấu đi của nhiều chính phủ.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 25/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 25/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: