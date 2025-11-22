Thị trường vàng thế giới trải qua một tuần nhiều biến động khi nhà đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12 tới.

Sau những phiên tăng-giảm đan xen, giá vàng khép lại tuần trong trạng thái gần như đi ngang, nhưng tâm lý thị trường biến động rõ rệt, đặc biệt trong phiên cuối tuần ngày 21/11.

Kết thúc phiên 21/11, giá vàng giao ngay giữ ổn định ở mức 4.086,57 USD/ounce, sau khi có lúc giảm hơn 1% trong ngày. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,5% lên 4.079,5 USD/ounce. Tính chung cả tuần này, giá vàng gần như đi ngang với mức tăng nhẹ 0,1%.

Diễn biến phiên cuối tuần chịu ảnh hưởng mạnh từ những bình luận mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch chi nhánh Fed tại New York John Williams, người cho rằng Mỹ có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới mà không ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. Nhận định này đẩy xác suất Fed cắt lãi suất vào tháng 12 lên 74%, tăng mạnh so với mức 40% của đầu ngày, qua đó giúp giá vàng phục hồi sau nhịp giảm sâu.

Tuy nhiên, thị trường không hoàn toàn thuận lợi. Đồng USD tăng giá và đà đi lên của chứng khoán Mỹ phần nào tạo sức ép lên vàng - tài sản thường giảm giá khi nhu cầu rủi ro gia tăng. Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường lớn ở châu Á vẫn yếu do biến động lãi suất, khiến lực mua chưa trở lại.

Mở đầu tuần, giá vàng giảm mạnh trong phiên 17/11. Áp lực đến từ việc đồng USD tăng giá và tâm lý thị trường bớt tin tưởng hơn vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 12/2025.

Sang phiên 18/11, thị trường đảo chiều khi dữ liệu cho thấy số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp lên mức cao nhất hai tháng, thắp lại hy vọng Fed có thể hạ lãi suất.

Theo dữ liệu của chính phủ công bố ngày 18/11, số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt từ giữa tháng 9/2025 đến giữa tháng 10/2025, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong tháng 10/2025, do tình hình kinh tế bất ổn làm giảm nhu cầu tuyển dụng.

Dữ liệu cho thấy số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp sau tuần đầu tiên nhận hỗ trợ, một chỉ số cho phép đánh giá tình hình tuyển dụng, đã tăng 10.000 lên mức 1,957 triệu người, sau khi đã điều chỉnh theo mùa, trong tuần kết thúc vào ngày 18/10. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục tăng vọt từ mức 1,916 triệu trong tuần kết thúc ngày 13/9.

Trong phiên 19/11, giá vàng tăng nhẹ nhưng không giữ được đà bứt phá sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp cuối tháng 10/2025, cho thấy nội bộ ngân hàng này vẫn chia rẽ về việc tiếp tục giảm lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng nhấn mạnh Fed chưa chắc sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 12/2025.

Ngay trước phiên cuối tuần, giá vàng giảm 0,6% xuống 4.058,29 USD/ounce khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy số việc làm thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp trong tháng 9/2025 tăng thêm 119.000 việc làm, hơn gấp đôi dự báo.

Cùng lúc đó, số liệu điều chỉnh cho tháng 8/2025 cho thấy tình hình còn kém khả quan hơn so với ước tính ban đầu, khi nền kinh tế thực chất đã mất 4.000 việc làm thay vì tạo ra 22.000 việc làm như báo cáo trước đó.

Trong tháng 9/2025, các lĩnh vực như vận tải, kho bãi và hành chính công đã ghi nhận sụt giảm việc làm, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có sự tăng trưởng. Báo cáo cũng nêu rằng số việc làm trong chính phủ liên bang đã giảm 3.000 vị trí trong tháng và giảm tổng cộng 97.000 kể từ mức đỉnh vào tháng 1/2025.

Bộ Lao động Mỹ cho biết việc chính phủ đóng cửa cũng ảnh hưởng đến hoạt động thu thập dữ liệu khảo sát, đồng nghĩa là họ sẽ không thể công bố tỷ lệ thất nghiệp của tháng 10 cũng như hoàn thành toàn bộ các thống kê.

Thay vào đó, những số liệu thu thập được cho tháng 10 sẽ được công bố cùng với số liệu của tháng 11. Bộ này cho biết thời gian thu thập dữ liệu tháng 11 sẽ được kéo dài và cần thêm thời gian xử lý, do đó các báo cáo sẽ được công bố vào ngày 16/12.

Báo cáo trên là bức tranh tổng thể chính thức đầu tiên về tình hình thị trường lao động Mỹ trong hơn hai tháng qua, sau khi chính phủ nước này phải đóng cửa trong 43 ngày và chỉ mới hoạt động trở lại vào tuần trước. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa các số liệu đã trở nên lạc hậu, trong bối cảnh thị trường việc làm đang suy yếu do các đợt sa thải hàng loạt công chức liên bang và bất ổn từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Dù vậy, đây sẽ là báo cáo việc làm hàng tháng cuối cùng trước cuộc họp chính sách của Fed vào tháng 12, nơi các quan chức sẽ quyết định có nên cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp hay không. Một thị trường việc làm suy yếu có thể thúc đẩy Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng ngân hàng trung ương cũng đang phải nỗ lực kiềm chế lạm phát phi mã.

Theo giới phân tích, dù chịu nhiều biến động ngắn hạn, vàng vẫn giữ được nền giá cao do nhu cầu mua tích trữ từ ngân hàng trung ương và các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), cũng như rủi ro địa chính trị dai dẳng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng 55% và từng chạm mức kỷ lục 4.381,22 USD/ounce vào ngày 20/10. Một số tổ chức tài chính, ngân hàng như UBS vẫn duy trì quan điểm tích cực, nâng mục tiêu giá vàng lên 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026./.

