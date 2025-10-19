Giá vàng ngày 19/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tuần qua là một tuần giao dịch bùng nổ với vàng khi kim loại quý này liên tiếp xô đổ các kỷ lục lịch sử trong cả năm phiên giao dịch, ghi nhận mức tăng cả tuần gần 5%.

Vàng đã chinh phục thành công mốc 4.100 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử trong phiên đầu tuần. Đà tăng tiếp diễn mạnh mẽ trong các phiên sau đó, lần lượt phá vỡ các ngưỡng tâm lý quan trọng là 4.200 USD/ounce trong phiên 15/10 và 4.300 USD/ounce trong phiên 16/10, thiết lập đỉnh cao mới sau mỗi phiên.

Động lực chính đằng sau đà tăng phi mã này là sự kết hợp của nhiều yếu tố: căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang trở lại, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài gây lo ngại về thiệt hại kinh tế, cùng với kỳ vọng gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Những yếu tố này đã trở thành chất xúc tác khiến dòng tiền ồ ạt chảy vào vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro.

Vàng đã tăng giá hơn 64% trong năm nay, nhờ động lực đến từ căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, xu hướng chuyển dịch khỏi đồng USD và dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng. Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất cũng hỗ trợ cho tài sản không sinh lãi này.

Bà Suki Cooper, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng Standard Chartered, dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình 4.488 USD vào năm 2026. Ngân hàng HSBC cũng nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 thêm 100 USD lên 3.455 USD/ounce, và dự đoán giá kim loại này có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 19/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 19/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

Giá vàng nhẫn chiều 17/10 niêm yết mức 159,5 triệu đồng mỗi lượng Lúc 17g50, Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 156,5-159,5 triệu đồng/lượng; Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150-152,2 triệu đồng/lượng.