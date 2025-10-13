Giải Nobel Kinh tế 2025 tôn vinh 3 nhà khoa học

Nobel Kinh tế 2025 tôn vinh các nhà khoa học về đổi mới sáng tạo giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững qua nghiên cứu về công nghệ mới.

Với những nghiên cứu về cách thức công nghệ mới có thể thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đổi mới tạo động lực cho những tiến bộ hơn nữa, các Giáo sư Joel Mokyr tại Đại học Northwestern (Mỹ), Giáo sư Peter Howitt tại Đại học Brown (Mỹ) và Giáo sư Philippe Aghion tại Collège de France và INSEAD (Pháp) và Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (Anh) đã vinh dự được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao Giải thưởng Nobel Kinh tế 2025.

Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế, ông John Hassler, cho biết: “Công trình của những người đoạt giải năm nay cho thấy không nên xem nhẹ tăng trưởng kinh tế. Chúng ta cần phải duy trì các cơ chế tạo nền tảng cho sự hủy diệt mang tính sáng tạo để không rơi vào tình trạng trì trệ.”./.