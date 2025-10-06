Multimedia
Hạ Long rực rỡ đêm Trăng Rằm với màn múa lân và pháo hoa

Dương Linh
Giữa không gian rực rỡ bên bờ Vịnh di sản, đêm Trung thu tại Hạ Long năm nay trở thành một bức tranh lung linh sắc màu. Hơn 10.000 người đã cùng nhau hội tụ bên hồ nhạc nước Bãi Cháy để đón trăng, xem múa lân, ngắm pháo hoa và hòa mình trong những màn trình diễn mãn nhãn.

Tiếng trống, tiếng nhạc hòa quyện trong ánh sáng rực rỡ của hàng nghìn chiếc đèn lồng, tạo nên một đêm hội vừa truyền thống, vừa hiện đại – nơi niềm vui tuổi thơ và tinh thần đoàn viên được thắp sáng.

Lễ hội Trung thu Hạ Long năm nay do Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức, với mong muốn mang đến một mùa trăng trọn vẹn cho trẻ em và du khách./.

