Hà Nội: Khởi công dự án nhà ở cho Công an nhân dân tại đường Nguyễn Trãi

Sáng 14/8, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Công trình là một trong những hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi lời cảm ơn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong những năm qua luôn quan tâm đầu tư, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu hiện đại hóa theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo thành phố đã quan tâm triển khai một số dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an, góp phần giải quyết nhu cầu khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước và trên địa bàn thành phố.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã họp và cho chủ trương phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Công an) trên toàn quốc, trong đó có tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an) và đạt được một số kết quả.

Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình có tổng diện tích sàn xây dựng 54.081m2; quy mô dân số khoảng 1.200 người, dự kiến bố trí khoảng 408 căn hộ chung cư. Tiến độ thực hiện dự án từ quý 3/2025 đến quý 2/2027.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan; triển khai thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, theo đúng tiến độ hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.../.

