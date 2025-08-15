Hà Nội rạng rỡ: Nhà hát Lớn, Tháp Rùa 'biến' thành sân khấu trình diễn ánh sáng

Tối 15/8, chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping chủ đề “Hà Nội rạng rỡ” diễn ra tối tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình là sự kết hợp của nghệ thuật thị giác đương đại với công nghệ trình chiếu ánh sáng, 3D mapping, âm nhạc và trình diễn tương tác, nhằm tái hiện những lát cắt đặc sắc về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội trong hành trình phát triển cùng đất nước.

Đây không chỉ là hoạt động chào mừng sự kiện chính trị-lịch sử trọng đại, mà còn là không gian nghệ thuật công cộng mở, góp phần lan tỏa giá trị di sản đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tiếp nối các hoạt động kỷ niệm, chương trình “Hà Nội rạng rỡ” sẽ diễn ra từ 20h00 đến 22h00 ngày 29 và 30/8/2025 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên Tháp Rùa kết hợp hệ thống màn nước độc đáo.

Bằng ngôn ngữ ánh sáng và nghệ thuật thị giác, những dấu ấn lịch sử hào hùng cùng các câu chuyện đặc trưng của Hà Nội sẽ được tái hiện sống động, mang đến cho công chúng một cách trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm xúc. Không gian Hồ Gươm-Tháp Rùa trở thành “chứng nhân” kể lại lịch sử Thăng Long-Hà Nội, vừa tôn vinh những giá trị truyền thống, vừa gợi mở nét tinh hoa, lãng mạn và đậm chất Hà Nội, để mỗi người xem đều cảm nhận được niềm tự hào và tình yêu dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Tối 29/8 sẽ là đêm chủ đề “Thăng Long hội tụ” đưa khán giả trở về huyền thoại khai mở đất kinh kỳ, từ dấu mốc dời đô đến Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tối 30/8 với chủ đề “Thanh âm Hà Nội” sẽ dẫn dắt người xem bước vào chiều sâu cảm xúc, nơi những hồi ức đời thường hóa thành giai điệu dịu dàng của Thủ đô, phản chiếu qua ánh sáng lấp lánh giữa màn nước Hồ Gươm.

“Hà Nội rạng rỡ” hứa hẹn là chương trình giàu tính nghệ thuật, mãn nhãn và cảm xúc, tái hiện những dấu mốc vẻ vang của đất nước, khơi dậy trong lòng công chúng niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, góp thêm dấu ấn đáng nhớ vào chuỗi hoạt động kỷ niệm trọng đại của đất nước./.

Chương trình “Hà Nội rạng rỡ” do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Vietsoftpro và các nghệ sỹ, chuyên gia công nghệ-nghệ thuật trong và ngoài nước tổ chức thực hiện, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).