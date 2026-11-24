Ngày 24/11, lãnh đạo phường Thành Sen , tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm một người tử vong, một số vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Vào khoảng 04 giờ 06 phút, ngày 24/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 307 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm xảy ra cháy, bà Trần Thị Thu Hà (sinh năm 1971) ở nhà một mình và không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an phường Thành Sen đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân triển khai công tác chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện nay, Công an phường Thành Sen đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định./.

Cứu 6 người trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở Lâm Đồng Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm căn nhà và khu vực kinh doanh tạp hóa của gia đình, người dân trong khu vực tìm cách hỗ trợ dập lửa, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng.