Hà Tĩnh khẩn cấp di dời hàng nghìn hộ dân vùng xung yếu trước bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng, khẩn trương di dời hơn 2.000 hộ dân ở các khu vực ven biển, vùng thấp trũng, có nguy cơ sạt lở và vỡ đê đến nơi an toàn.

Công tác sơ tán hoàn thành trước 17 giờ ngày 24/8, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tại xã Đan Hải, nơi có địa bàn giáp biển với nhiều hộ dân sinh sống phía bên trong tuyến đê xung yếu, nguy cơ vỡ đê rất cao khi bão đổ bộ, công tác sơ tán được triển khai khẩn trương.

Đến 17 giờ chiều, hơn 650 hộ dân với gần 1.500 nhân khẩu đã được đưa đến các trường học, nhà văn hóa. Đây là những điểm tránh trú an toàn, có đầy đủ nhu yếu phẩm và lực lượng hỗ trợ y tế.

Bà Đoàn Thị Mùi, 80 tuổi, thôn Long Thủy, chia sẻ: “Nghe tin có bão số 5 tôi lo lắm vì tuổi già, lại ở một mình ngay vùng trũng sát biển. May mắn được cán bộ đến tận nơi động viên và đưa đi sơ tán, tôi yên tâm hơn nhiều.”

Còn anh Trần Văn Tế ở thôn Tân Ninh Châu cho biết để bảo đảm an toàn, gia đình đã cho người già và trẻ nhỏ đi sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền. “Nghe dự báo bão mạnh, tôi thu xếp đưa cả nhà đến nơi tập trung. Chỉ khi ở nơi kiên cố, có sự hỗ trợ của cán bộ thì mới yên tâm,” anh nói.

Tại xã Thiên Cầm, công tác di dời được triển khai quy mô lớn. Toàn xã có 1.450 hộ dân với hơn 4.300 nhân khẩu nằm trong diện phải sơ tán. Ngoài các hộ ở nhà kiên cố, chính quyền đã bố trí thêm 4 trường học làm nơi tránh trú tập trung.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương đã cơ bản hoàn tất kế hoạch, đưa hơn 2.000 hộ dân với gần 6.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng cũng tổ chức hỗ trợ bà con vận chuyển tài sản thiết yếu, lương thực, vật dụng, đồng thời hướng dẫn chằng chống nhà cửa, bảo vệ gia súc, gia cầm trước khi bão vào.

Cùng với việc di dời, chính quyền các xã, huyện ven biển cũng gấp rút chằng chống trường học, công sở, gia cố đê kè, đồng thời chuẩn bị lương thực, thuốc men, đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt cho bà con trong những ngày mưa bão.

Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, khẩn trương di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ưu tiên đưa bà con đến các điểm an toàn, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau.”

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 được dự báo có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa lớn trên diện rộng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động kịch bản ứng phó, trong đó, việc sơ tán dân là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài hơn 2.000 hộ dân đã di dời, Hà Tĩnh cũng đã rà soát, chuẩn bị phương án di chuyển khẩn cấp thêm hàng nghìn hộ ở vùng nguy hiểm nếu bão tiếp tục diễn biến phức tạp. Hệ thống điện, thông tin liên lạc được củng cố, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng hỗ trợ./.

