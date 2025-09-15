Hà Tĩnh: Phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường cho bưởi Phúc Trạch

Những ngày này, tại các vùng trồng bưởi Phúc Trạch - đặc sản nổi tiếng của Hà Tĩnh, không khí thu hoạch đang rất khẩn trương, nhộn nhịp.

Năm nay, bưởi Phúc Trạch được đánh giá có năng suất và chất lượng vượt trội, hứa hẹn về một vụ mùa bội thu; đồng thời, tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu nông sản đặc hữu đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Tại trang trại hơn 4ha của gia đình anh Lê Đức Anh ở xã Hương Phố, hơn 600 gốc bưởi đang vào kỳ thu hoạch. Dù thời tiết có thời điểm bất lợi, song vườn bưởi vẫn đạt năng suất cao, dự kiến cho thu hoạch khoảng 25.000 quả.

“Với khoảng 600 gốc bưởi, hàng năm chúng tôi thu nhập khoảng 500-600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lại lợi nhuận 300-400 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình nhiều năm qua. Cây bưởi thực sự là cây làm giàu cho bà con nơi đây,” anh Lê Đức Anh chia sẻ.

Người dân xã Phúc Trạch thu hoạch bưởi. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Hiện xã Hương Phố là một trong những vùng trồng bưởi Phúc Trạch lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh với hơn 800ha. Nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, cây bưởi bén rễ và phát triển tốt, trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Phố Trần Nguyễn Huỳnh cho biết quy trình chăm sóc bưởi Phúc Trạch đang được siết chặt theo hướng hữu cơ. Đồng thời, vùng trồng bưởi được quy hoạch tập trung, hạn chế trồng xen với các loại cây khác để đảm bảo chất lượng cho cây bưởi.

“Hiện nay, vấn đề chất lượng bưởi được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Chúng tôi hướng dẫn người dân sử dụng phân hữu cơ, kiểm tra định kỳ để phòng trừ sâu bệnh kịp thời; đồng thời, thay thế những cây yếu bằng giống mới chất lượng cao nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng ổn định. Chính quyền cũng hướng dẫn, hỗ trợ người dân đưa sản phẩm bưởi lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ,” ông Trần Nguyễn Huỳnh cho biết thêm.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 2.700ha bưởi Phúc Trạch, tập trung tại 7 xã là Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Xuân và Hương Bình.

Không chỉ dừng lại ở việc canh tác truyền thống, người dân đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình hữu cơ; đồng thời, tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm chuyên canh, tập trung sản xuất theo vùng quy hoạch. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì và nâng cao thương hiệu bưởi Phúc Trạch trên thị trường.

Một trong những bước tiến nổi bật của vụ bưởi năm nay là sự mạnh dạn áp dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nếu trước đây đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thương lái và các chợ truyền thống, thì nay bưởi Phúc Trạch đã hiện diện rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến và qua hình thức livestream.

Bà Lê Thị Cẩm Vân, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thảo Vân Phúc Trạch cho biết: “Với mô hình kinh doanh theo chuỗi giá trị gắn với chuyển đổi số, sản phẩm bưởi Phúc Trạch năm 2025 đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài các điểm bán hàng tại thành phố lớn, chúng tôi đẩy mạnh bán qua mạng internet, qua các sàn thương mại điện tử, giúp sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.”

Tại xã Phúc Trạch - cái nôi của giống bưởi đặc sản này, diện tích trồng hiện đạt gần 550ha, dự kiến vụ bưởi năm nay mang lại giá trị trên 150 tỷ đồng.

Bưởi Phúc Trạch được đóng gói để chuyển tới tay người tiêu dùng. (Ảnh: Hữu Quyết/ TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trạch Phan Quốc Thanh nhấn mạnh: “Chúng tôi phát huy kinh nghiệm lâu đời của bà con, kết hợp khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm. Bưởi Phúc Trạch không chỉ khẳng định thương hiệu trong nước mà còn được Liên minh châu Âu công nhận về chỉ dẫn địa lý. Thời gian tới, chúng tôi tập trung phát triển vùng chuyên canh tập trung, nâng cao chất lượng và mở rộng xuất khẩu.”

Để đưa sản phẩm vươn xa hơn, chính quyền địa phương cùng các hợp tác xã đang chú trọng tập huấn kỹ năng cho người dân, từ ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ đến truyền thông sản phẩm. Cùng với đó, việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tăng cường quảng bá thương hiệu đang được đẩy mạnh.

Vụ bưởi năm nay, với năng suất, chất lượng cao cùng sự đổi mới trong tư duy sản xuất hàng hóa gắn với chuyển đổi số, bưởi Phúc Trạch hứa hẹn tiếp tục đem lại niềm vui bội thu cho nông dân Hà Tĩnh.

Quan trọng hơn, đây là bước đi vững chắc để khẳng định thương hiệu bưởi Phúc Trạch trên hành trình phát triển bền vững, trở thành niềm tự hào của nông sản Việt Nam./.

